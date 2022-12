WWF e Huawei Itália lançam projeto para proteger a biodiversidade do Agroecossistema Italiano

VANZAGO, Itália, 9 de Dezembro de 2022 /PRNewswire/ -- A WWF Itália, a Rainforest Connection e a Huawei Itália renovaram recentemente a colaboração com uma série de projetos de conservação baseados nas áreas do Nature Guardian. A segunda fase tem como objetivo estudar o impacto da agricultura sobre a biodiversidade da Itália usando tecnologias inovadoras de monitoramento de áudio.

Um aparelho AudioMoth edge instalado em uma fazenda de frutas

Foram implementados vinte e quatro dispositivos offline RFCx AudioMoth Edge para registrar os sons de diferentes espécies animais ao longo de 12 meses em oito agroecossistemas: Valle dello Sporeggio, Bosco di Vanzago Ghirardi, Ripabianca di Jesi, Calanchi di Atri, Lago de Penne, Monte Sant'Elia e Lago Preola/Gorghi Tondi.

Os dados coletados são enviados a uma plataforma na nuvem da Huawei para análise através da ferramenta Rainforest Connection Arbimon, com a função de análise treinada para reconhecer os sons de espécies alvo. Os insights dos dados resultantes, que seriam impossíveis de adquirir por meio de métodos manuais convencionais, serão usados para estudar as características e tendências da biodiversidade em agroecossistemas, incluindo a relação entre diferentes práticas agrícolas e preservação da natureza.

"Graças à colaboração renovada com a Huawei e a Rainforest Connection, realizaremos pesquisas bioacústicas que nos permitirão comparar a biodiversidade das áreas agrícolas manejadas com métodos orgânicos dentro do WWF Oasis com as de outras áreas agrícolas vizinhas administradas usando métodos convencionais", disse Benedetta Flammini, diretor de marketing e comunicação da WWF Itália.

A agricultura industrial intensa deixou um impacto devastador na biodiversidade global. Em 2021, o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) informou que o sistema alimentar global é o principal impulsionador da perda de biodiversidade, com a agricultura sozinha responsável por 86% das ameaças em nível de extinção enfrentadas por 28.000 espécies. Além disso, 80% do desmatamento global, 60% do uso de água doce e 23% das emissões de gases de efeito estufa são atribuíveis ao impacto da agricultura.

A Comissão Ruropeia (CE) reconhece que a biodiversidade agrícola está em declínio na União Europeia, respondendo com uma política agrícola em comum para melhorar a variedade de espécies, habitats e características paisagísticas encontradas nos ecossistemas das terras agrícolas da União Europeia.

Alinhada com os programas Food4Future da WWF, TECH4ALL da Huawei e as políticas da CE, os insights baseados nos dados do projeto visam ajudar a orientar as melhores práticas futuras para a agricultura sustentável, incluindo o equilíbrio das necessidades da natureza e das pessoas, e a promoção de um sistema de fornecimento de alimentos resiliente, inclusivo, sustentável e saudável.

"Na Huawei, adotamos os objetivos do European Green Deal e a estratégia 'da fazenda ao prato'", disse Wilson Wang, CEO da Huawei Itália. "Ao colocar nossa tecnologia a serviço desses objetivos, queremos contribuir para a criação de um sistema alimentar mais sustentável, preservando a riqueza e a variedade que a Itália ostenta em termos de vida selvagem e habitats em ambientes agrícolas".

Indo dos Alpes à Sicília, os locais selecionados da segunda fase do projeto Nature Guardian incluem pomares de maçã, vinhedos, olivais, pomares cítricos, campos de trigo e terras destinadas ao cultivo de cereais e vegetais.

Lançada em 2021, a primeira fase do projeto Nature Guardian abrange três locais protegidos pela WWF Oasis na Itália: Lago Burano, Lagoa Orbetello e a Cratera de Astroni. Quarenta e cinco dispositivos offline AudioMoth e 10 dispositivos Guardian online foram implementados para estudar a biodiversidade e detectar atividades ilegais, como caça, veículos não autorizados e exploração de madeira. Até o momento, os resultados foram positivos. O sistema identificou 49 espécies de aves e mamíferos e gerou 2,000 alertas em tempo real sobre atividades potencialmente ilegais. Os alertas levaram a mais de 30 verificações em campo, uma das quais resultou na destruição de equipamentos de caça em Dezembro 2021 pela polícia italiana e pela WWF.

