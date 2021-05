Wybitne osiągnięcia przynoszą Risen Energy 3 nagrody branżowe

Firmę Risen Energy Co., Ltd, jednego z liderów w branży, zaproszono do udziału w seminarium, podczas którego spółkę uhonorowano trzema nagrodami. Jedna z nich, nagroda dla najlepszego dyrektora ds. technicznych, trafiła do Liu Yafenga, dyrektora Risen Energy ds. badań i rozwoju. Dążąc do wyprzedzenia trendów branżowych, Liu Yafeng i zespół Risen Energy ds. badań i rozwoju wzięli udział w konkursie na najlepsze krzemowe ogniwa fotowoltaiczne o wielkości 210 mm oparte na heterozłączach. Pomimo kilku problemów technicznych, zespołowi udało się opracować wysoko wydajne moduły tytanowe i oparte na heterozłączach, dzięki którym branża wkroczyła w erę 5.0 i 6.0. Przewiduje się, że w przyszłości połączenie ogniw tytanowych i heterozłączy pozwoli na wprowadzenie branży w erę 7.0.