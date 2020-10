Wyjątkowe kryształowe flakony o kształcie inspirowanym nauką, technologią, inżynierią i matematyką sprawiają, że Benigna Parfums staje się interesującą nową luksusową marką zapachów, którą warto obserwować

Jeśli chodzi o design, Benigna, dyrektor kreatywna marki stwierdziła: „Nasze butelki są wykonane ze specjalnie zaprojektowanego kryształu, który bardzo dobrze odbija światło i jest przycięty na kształt diamentu, co nadaje flakonowi hipnotyzujący wygląd. Kształt diamentu symbolizuje czystość, perfekcję, harmonię, kreatywność i siłę, które należą do filarów wartości wyznawanych przez Benigna Parfums. Detale w górnej części kryształowych korków mają wzory geometryczne imitujące skrzydło samolotu, odzwierciedlające prawdziwą historię młodej kobiety afrykańskiego pochodzenia, która dąży do spełnienia swoich marzeń i pasji zostania inżynierem lotnictwa i pilotem. Każdy z trzech sztandarowych zapachów – +Absolute Celebration+, +Premier Amour+ i +Escape Velocity+ - wyposażono w unikatowe kryształowe korki, którym projektanci nadali okrągłe, owalne i kwadratowe kształty. 7 kryształów Swarovskiego również ma swoje znaczenie – liczba siedem to symbol kompletności i perfekcji. Logo na butelce jest wykonane z czystego złota, co odzwierciedla luksusowy charakter i wysoką klasę marki i jej ponadczasowość".

Podkreślając aspekt środowiskowy, przedstawiciele marki stwierdzili: „Ze względu na różnice w procesie produkcji kryształ nie podlega recyklingowi w taki sam sposób jak szkło. Zgodnie z innowacyjnym i ekologicznym podejściem marki jej ponadczasowe butelki powinny być wielorazowe, umożliwiając klientom uczynienie z tych olśniewających przedmiotów osobistych pamiątek, którymi można cieszyć się przez całe życie i przekazywać dalej. Pudełka z tektury i drewna, z których korzysta marka, pochodzą z drzew posiadających certyfikaty World Land Trust i FSC".

Ekologiczny motyw jest tylko jednym z aspektów fascynującej historii marki. Firma Benigna Parfums świadomie podjęła decyzję, aby tworzyć tylko zapachy unisex, przyczyniając się do znoszenia barier związanych z płcią. Zapachy są często dzielone na kategorie według płci w zależności od składników, nut zapachowych i opakowania, jednak Benigna Parfums zdecydowanie uważa, że to się musi zmienić. Jak twierdzą przedstawiciele marki, „Perfumy nie powinny być tworzone w oparciu o płeć czy inne rozróżnienie, ale z poszanowaniem indywidualnych wyborów, gustów i preferencji. Nie określamy, dla kogo są nasze zapachy - wszystkie są neutralne pod względem płci, bez narzuconych wzorców męskości czy kobiecości. Ponieważ historia naszej marki jest związana z kwiatami, używamy głównie nut kwiatowych i mieszamy je z innymi rzadkimi nutami i głównymi składnikami, takimi jak agar, piżmo, ambra, irys i drewno, aby zapewnić, każdemu, kto ich używa, doświadczenie niesamowitych doznań zapachowych".

Neutralność pod względem płci jest istotnym elementem filozofii marki, która głosi, że eleganckie perfumy celebrują siłę jedności, jednocześnie opowiadając niepowtarzalne historie na skórze każdej osoby, która ich używa. Te wyjątkowe, luksusowe perfumy, stworzone wyłącznie z najwyższej jakości rzadkich i kosztownych składników zaprojektowano dla tych, którzy poszukują najwyższej jakości i prawdziwie wyróżniającego zapachu.

Jest również aspekt dobroczynny marki, w ramach którego pewien procent zysków ze sprzedaży Benigna Parfums będzie przekazany na rzecz BeEagle Foundation, organizacji non-profit, której działalność poświęcona jest młodym kobietom na świecie kształcącym się i pracującym w dziedzinie nauki, technologii, inżynierii i matematyki, @BeEagle_STEM. We współczesnym świecie, gdzie upodmiotowienie kobiet stało się tak ważne, to inspirujące, że luksusowa marka podejmuje inicjatywę w tym zakresie. Benigna Parfums jest marką, której przyświeca naprawdę piękny cel.

Obserwuj @Benignaparfums w mediach społecznościowych, aby poznać inspirujące i fascynujące historie dotyczące marki. Benigna Parfums obecnie prowadzi ograniczoną czasowo promocję, w ramach której klienci mogą uzyskać zniżkę 115 USD na butelkę o pojemności 75 ml lub na zestaw perfum, jeżeli najpierw zakupią i wypróbują zestaw próbek.

www.benignaparfums.com @Benignaparfums

Więcej na temat zapachów - https://www.youtube.com/channel/UC4z9JWt5M-jBsmaFxSVqpWQ

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1295435/Benigna_Parfums.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1295434/A_New_Luxury_Niche_Fragrance_Brand.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1295433/Benigna_Parfums_Open.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1295437/Benigna_Parfums_Logo.jpg

Wideo - https://www.youtube.com/watch?v=tJgJyWyWNAo

Related Links

https://www.benignaparfums.com



SOURCE Benigna Parfums