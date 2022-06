Wynn Resorts (Macau) S.A. e Governo da RAE de Macau celebram Contrato de Prorrogação de Concessão

Concessão de jogos prorrogada até 31 de dezembro de 2022

MACAU, 23 de junho de 2022 /PRNewswire/ -- A Wynn Resorts (Macau) S.A. (doravante denominada Wynn) tem o prazer de anunciar que celebrou o Contrato de Prorrogação de Concessão com o Governo da RAE de Macau para prorrogar a concessão de jogos da Wynn de 26 de junho de 2022 até 31 de dezembro de 2022.

A Wynn gostaria de expressar sua sincera gratidão ao Governo por sua orientação durante o processo do Contrato de Prorrogação de Concessão. A Wynn acredita que essa prorrogação permitirá fazer contribuições contínuas para o desenvolvimento futuro de Macau e da comunidade local. Aguardamos ansiosamente o anúncio dos requisitos e detalhes do processo de licitação pública para as novas concessões de jogos e faremos uma estreita ligação com o governo para fazer preparativos minuciosos para a participação ativa na licitação.

A aprovação do Decreto de Emenda da Lei dos Jogos estabeleceu uma base essencial de longo prazo para facilitar o desenvolvimento ordenado, saudável e sustentável do setor. Além de aderir aos requisitos relevantes da Lei, a Wynn continuará a cumprir suas responsabilidades sociais e a apoiar plenamente o Governo na promoção da diversificação moderada do desenvolvimento econômico de Macau, aumentando sua competitividade no lazer e turismo integrados e fortalecendo ainda mais seu perfil entre os turistas internacionais. A Wynn também cooperará ativamente com o Governo para enriquecer o desenvolvimento de Macau como um centro mundial de turismo e lazer.

De acordo com os termos contratuais, ao assinar o Contrato de Prorrogação de Concessão, a Wynn pagou ao Governo da RAE MOP 47 milhões (equivalente a aproximadamente HKD 45,6 milhões) como prêmio contratual para a prorrogação. Para mais detalhes sobre a prorrogação, consulte o anúncio publicado no site da Bolsa de Valores de Hong Kong em www.hkex.com.hk.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1846371/WynnMacau_Logo.jpg

FONTE Wynn Resorts (Macau) S.A.

SOURCE Wynn Resorts (Macau) S.A.