Wyobraź sobie przyszłość, w której decydenci nie muszą bazować na własnej wyobraźni: Adkins Zheng z TCSA wygłasza prelekcję podczas wydarzenia Dialogue of Continents

PARYŻ, 9 listopada 2020 r. /PRNewswire/ -- Spółka Thousand Cities Strategic Algorithms Cloud Technology (TCSA) została zaproszona do udziału w panelu dyskusyjnym i jako renomowany specjalista w ramach forum Dialogue of Continents (dialog kontynentów) organizowanego przez Instytut Ekonomii Międzynarodowej w Hamburgu i Komitet Reinventing Bretton Woods (RBWC). Adkins Zheng, przewodniczący i dyrektor ds. algorytmów spółki TCSA podczas otwarcia wydarzenia 5 listopada 2020 r. wygłosił prelekcję pod tytułem „Embracing the Age of Imagination and Uncertainties: The Global Economic and Social Impact of COVID-19" („Wiek wyobraźni i niepewności – globalne skutki gospodarcze i społeczne COVID-19").