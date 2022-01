WYRE ANUNCIA NOVA INTEGRAÇÃO COM STELLAR PARA IMPULSIONAR TRANSAÇÕES PERFEITAS DE CRIPTOMOEDAS NA AMÉRICA LATINA

À medida que a economia de criptomoedas crescer, essa nova parceria criará "on/off ramps" na demanda por pesos argentinos e reais brasileiros

SÃO FRANCISCO, 26 de janeiro de 2022 /PRNewswire/ -- Hoje, a Wyre, provedora líder de infraestrutura de conformidade de criptomoedas, anunciou uma integração com a rede da Stellar para integrar efetivamente as moedas locais brasileira e argentina a ativos digitais. Com essa integração, a Wyre está desenvolvendo a funcionalidade na América Latina e permitindo que desenvolvedores e empresas que buscam alavancar transações em criptomoedas expandam facilmente para novas regiões e aceitem novas formas de pagamento.

Embora a troca de várias moedas globais por criptomoedas tenha sido historicamente desafiadora, a América Latina possui uma sólida infraestrutura de criptomoedas, o que faz dela um excelente lugar para empresas e desenvolvedores expandirem. Ainda mais, essa integração entre a Wyre e a Stellar permitirá a democratização das finanças em um dos maiores mercados emergentes de criptomoedas e proporcionará maior acesso a capital digital com um sistema mais seguro.

A Wyre trabalhará com a Settle, uma rede de liquidação de ativos digitais e âncora da Stellar, para oferecer integrações mais próximas dentro da infraestrutura latino-americana de criptomoedas. A rede Settle fornece a infraestrutura necessária para o processamento de transações, pagamentos e ativos digitais internacionais.

"À medida que inserimos os próximos bilhões de pessoas para desbravarem um novo mundo, a Wyre precisa agir rapidamente para tornar a transição o mais perfeita possível. Essa integração oferece a nossos parceiros acesso fácil a alguns dos maiores países da América Latina e dá a milhões de pessoas acesso à criptoeconomia - tudo isso, impulsionado pelo protocolo seguro e poderoso da Stellar", disse Ioannis Giannaros, cofundador e CEO da Wyre. "Essa primeira integração criará fiat on/off local e permitirá que indivíduos e empresas movimentem moeda local perfeitamente para dentro e para fora da criptomoeda."

"Tornar a infraestrutura de criptomoedas mais acessível é fundamental, principalmente à medida que a criptomoeda se torna uma forma de pagamento mais popular", disse Erich Grant, diretor de desenvolvimento de negócios da Wyre. "Essa integração com a rede da Stellar é apenas o primeiro passo, e esperamos que seja o plano para que uma infraestrutura semelhante seja integrada a outros canais fiduciários locais no futuro."

Utilizando o poderoso protocolo SEP-24 da Stellar, essa integração permitirá transferências de valores fáceis e seguras em toda a rede a uma fração do custo dos pagamentos tradicionais e, por meio da API e widget da Wyre, permitirá que os usuários acessem a rede e âncoras da Stellar para converter reais brasileiros e pesos argentinos em diversos ativos digitais.

"A rede de âncoras da Stellar está aumentando a capacidade dos desenvolvedores de integrarem com segurança ativos digitais por meio de moedas estrangeiras", disse Denelle Dixon, CEO e diretora executiva da Stellar Development Foundation. "Estamos animados para colaborar com a Wyre à medida que ela alavanca a rede da Stellar para ampliar sua plataforma na América Latina."

À medida que o uso das criptomoedas se torna cada vez mais disseminado, é fundamental criar um processo mais contínuo para converter moedas locais em ativos digitais. A nova integração de duas plataformas líderes é o primeiro passo para oferecer uma solução de pagamento acessível e eficaz sem fronteiras em todo o mundo.

SOBRE A WYRE

A Wyre é a empresa líder em infraestrutura fiat-to-crypto e pagamentos para o ecossistema de criptomoedas. Com foco nos desenvolvedores, a empresa oferece APIs fáceis de integrar, o que permite que milhares de desenvolvedores levem as criptomoedas para as massas. A empresa "agregou" mais de 15 milhões de usuários finais a seus parceiros e processou mais de USD 10 bilhões em pagamentos desde sua criação. O principal produto da Wyre, "Checkout", é o gateway fiat-to-crypto mais rápido do mundo e ajudou centenas de aplicações em criptomoedas a atingirem melhor seus clientes. A Wyre está envolvida no espaço de criptomoedas desde 2013, apoiando clientes em mais de cem países e capacitando-os com tecnologia blockchain, garantindo que a mudança para a Web 3.0 seja a mais tranquila possível. Para mais informações, acesse www.sendwyre.com.

