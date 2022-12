Wysokiej klasy telewizory OLED marki KONKA trafiają po raz pierwszy na europejski rynek

SHENZHEN, Chiny, 28 grudnia 2022 r. /PRNewswire/ -- KONKA Group Co., Ltd. („Spółka"; 000016.SZ), czołowa firma technologiczna, dostarczyła pierwszy transport wysokiej klasy telewizorów OLED do Europy z wykorzystaniem Ekspresu Kolejowego Chiny-Europa. Dostarczając ponad 3000 sztuk telewizorów o wymiarach 55 i 65 cali przetransportowanych na kontynent europejski, KONKA jest gotowa zapewnić klientom z całego regionu naprawdę wciągające doświadczenia płynące z oglądania telewizji o jakości kinowej w domu.

KONKA 812 Series OLED TV

Transport obejmuje telewizory serii KONKA 812, wyposażone w ok. 8,3 miliona samoświecących pikseli, które mogą być włączane i wyłączane indywidualnie w celu osiągnięcia nieskończonego współczynnika kontrastu z doskonałymi odcieniami czerni pozwalającymi na zapewnienie prawdziwie spektakularnej jakości obrazu. Te ultrapłaskie telewizory mają również panoramiczny dźwięk jakości kinowej i liczne technologie zapobiegające rozmyciu obrazu.

Telewizory KONKA są znane w branży z wyróżniających się efektów i jakości wyświetlania, a Spółka jest od dawna znaczącym graczem w branży wyświetlania obrazu z doświadczeniem w obszarze technologii Mini LED, OLED i Micro LED. Obecnie firma KONKA zdecydowała się wkroczyć na rynek europejski ze swoimi produktami premium wskazując, że nie zamierza konkurować z innymi podmiotami ceną. Zamiast tego wybrano opcję rozwoju pozycji na rynku europejskim z wykorzystaniem zróżnicowanych produktów wysokiej jakości. Jak zawsze Spółka przestrzega najbardziej rygorystycznych standardów i prowadzi szczegółową kontrolę jakości, od momentu dostarczenia próbek, do produkcji konkretnej partii towarów.

Aby wprowadzić wysokiej klasy telewizory KONKA na rynek europejski, zagraniczny oddział firmy KONKA wynegocjował nową umowę w sprawie partnerstwa z producentem oryginalnego sprzętu z siedzibą w Europie, z którym współpracuje od dłuższego czasu. Partner ten już ugruntował najwyższą pozycję w zakresie sprzedaży telewizorów swojej własnej marki na rynku lokalnym, koncentrując się dotychczas na modelach z niższej i średniej półki. Planując rozszerzenie działalności, wybrano markę KONKA w ramach oferty produktów premium. Obydwie strony z optymizmem oceniają potencjał produktów na rynku, ponieważ dzięki wzajemnej współpracy już mają produkty o solidnej jakości wyświetlania i prowadzą od wielu lat działalność na szczeblu lokalnym pozwalającą na przygotowanie gruntu pod wkroczenie na ten rynek.

Transport obejmuje również ponad 20 000 inteligentnych produktów LED i urządzeń kuchennych. Traktując Europę jako rynek kluczowy, KONKA planuje rozwój działalności poprzez udostępnienie na rynku swojej pełnej oferty produktowej.

KONKA Group Co., Ltd.

Jako firma realizująca model biznesowy oparty na platformie, napędzana innowacjami technologicznymi, KONKA koncentruje swoją działalność wokół elektroniki użytkowej, technologii półprzewodników, ekologicznych technologii, parków przemysłowych, usług platformowych oraz inwestycji i finansów. Założona w 1980 roku, KONKA, jest pierwszym w Chinach przedsiębiorstwem produkującym elektronikę użytkową będącym wspólnym przedsięwzięciem podmiotów chińskich i zagranicznych i notowanym na giełdzie papierów wartościowych w Szanghaju. Od 1999 firma KONKA znajduje się na liście największych chińskich firm i w gronie „10 najbardziej wartościowych marek w Chinach". Przy rocznych przychodach na poziomie ponad 7,0 mld $, KONKA ma ponad 40 oddziałów, 200 biur sprzedaży, ponad 3000 punktów usługowych i zatrudnia ponad 15 000 pracowników.

Więcej informacji znajduje się na stronie www.konkaglobal.com.

