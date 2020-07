X-Pure GelMA puhtainta muunneltua gelatiinia translaatiolääketiedettä varten

Darling Ingredients' Rousselot esittelee uuden gelatiinin 3D-biotulostusta ja lisätoimintoja varten

IRVING, Texas, 21. heinäkuuta, 2020 /PRNewswire/ -- Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR), ilmoitti tänään, että sen Rousselotin liiketoimintayksikkö, globaali johtaja kollageenipohjaisten ratkaisujen osalta, on onnistuneesti toimittanut X-Pure® GelMA:n Bio Digital 2020 -tapahtumassa. Ensimmäinen hyvään tuotantokäytäntöön (Good Manufacturing Practice, lyh. GMP) valmis gelatiinimetakryloyliinin (GelMA) sarja biomateriaaleja, joka soveltuu prekliinisiin, sekä kliinisiin sovelluksiin. X-Pure® GelMA on osa X-Pure® -portfoliota, koskien äärimmäisen puhtaita gelatiineja ja kollageeneja, jotka sopivat käytettäviksi biomateriaaleina 3D-biotulostuksessa, kudosteknologiassa ja uudistavassa lääketieteessä.