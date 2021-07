X5, da SonoScape, está a bordo para oferecer imagens por ultrassom no espaço

SHENZHEN, China, 19 de julho de 2021 /PRNewswire/-- Em 17 de junho, a nave espacial Shenzhou-12, composta por uma tripulação de três membros, foi lançada no espaço, dando um passo à frente para estabelecer a estação espacial Tiangong da China, que está em construção em uma órbita terrestre baixa. Os astronautas permanecerão no espaço por três meses com o objetivo de realizar atividades extraveiculares e verificações em órbita das principais tecnologias.

A exposição prolongada à microgravidade causa múltiplas mudanças fisiológicas e bioquímicas nos seres humanos, incluindo o descondicionamento cardiovascular que produz uma intolerância ortostática, problemas musculoesqueléticos, infecções do trato urinário, etc. Atualmente, o ultrassom ainda é a modalidade preferida para o diagnóstico e tratamento de contingências médicas no espaço[1].

Nesta missão, os astronautas realizaram exames de ultrassom durante o voo espacial para monitorar o estado de saúde. O X5 da SonoScape teve a honra de ser selecionado pela Administração Nacional Espacial da China (CNAS) com o objetivo de servir de apoio para pesquisas médicas no ambiente da aviação. Ele se torna o primeiro sistema de ultrassom chinês que funcionará em órbita para ajudar a avaliar o impacto que os voos espaciais de microgravidade de longa duração causam nos astronautas.

"Com o objetivo de garantir a usabilidade e a estabilidade, nosso sistema de ultrassom passou no rigoroso regime de testes de aceitação e de qualificação de harware", explicou o doutor Feng, gerente geral da Divisão de ultrassom da SonoScape. "Nossa equipe de P&D superou os limites, permitindo que a imagem de espaço atinja um alto nível; o exame de ultrassom aeroespacial proporcionará aos pesquisadores uma visão mais profunda da gravidade zero e da radiação de longo prazo sobre o corpo humano."

De acordo com o Programa Espacial Tripulado da China, a construção da estação espacial será concluída até o ano de 2022, apoiando a longa permanência de astronautas e os experimentos científicos, tecnológicos e de aplicação em larga escala. A SonoScape assumirá continuamente a missão de proporcionar ajuda à pesquisa médica aeroespacial e fornecer informações eficazes que levem à melhoria da assistência médica dos membros da tripulação.

Referência:

1.Law J, Macbeth PB. Ultrasound:from Earth to space.Mcgill J Med.2011:13(2):59

Sobre a SonoScape

Fundada em 2002 em Shenzhen, China, a SonoScape se comprometeu a "cuidar da vida por meio da inovação", oferecendo soluções de ultrassom e endoscopia e prestando serviços de primeira linha. Atualmente, ela possui sete centros de P&D em Shenzhen, Xangai, Harbin, Wuhan, Tóquio, Vale do Silício e Seattle. A SonoScape tem investido aproximadamente 20% de seu faturamento em P&D nos últimos 3 anos, com produtos mais avançados a serem introduzidos no pipeline.

