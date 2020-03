XABT dona kits para detección de ácido nucleico 2019-nCoV a Italia

BEIJING, 26 de marzo de 2020 /PRNewswire/ -- El 19 de marzo, se realizó la Ceremonia de Donación y Envío del Kit para Detección y Extracción de Ácido Nucleico 2019-nCoV en Beijing. Beijing Applied Biological Technologies Co., Ltd. (XABT) fue invitada al evento donde el fabricante de productos biológicos donó a Italia una asignación de kits de detección de ácido nucleico que había producido. El presidente de la Asociación para la Amistad con Países Extranjeros de la República Democrática de China y presidente honorario de la China Peace and Development Foundation, Li Xiaolin, así como el embajador de Italia en China, Luca Ferrari, pronunciaron discursos en el evento.