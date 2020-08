Xarja homenageia as iniciativas culturais da Tumaini Letu, do Malawi, para empoderamento dos refugiados

XARJA EAU, 20 de agosto de 2020 /PRNewswire/ -- A Tumaini Letu, uma organização sem fins lucrativos com sede no campo de refugiados de Dzaleka em Malawi, na África, ganhou o Prêmio Internacional Xarja para Defesa e Apoio aos Refugiados (Sharjah International Award for Refugee Advocacy and Support - SIARA), em sua quarta edição. O prêmio é concedido anualmente pela The Big Heart Foundation (TBHF), uma organização humanitária internacional com sede nos Emirados Árabes Unidos que se dedica a ajudar refugiados e pessoas necessitadas em todo o mundo, em parceria com o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR).