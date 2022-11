WEIFANG, China, 15 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- XCA2600, o guindaste todo-terreno (all-terrain) mais potente do mundo, desenvolvido independentemente pela XCMG (ELA: 000425), um dos três principais fabricantes de maquinários de construção do mundo, levantou e instalou recentemente uma turbina eólica de 8,5 MW no parque eólico Changyi em Weifang, província de Shandong, estabelecendo o recorde de içamento do maior gerador de energia eólica onshore e um novo marco para o desenvolvimento de alta qualidade dos setores de manufatura da China.

XCA 2600, o guindaste todo-terreno mais potente do mundo desenvolvido pela XCMG, estabelece novo recorde de içamento de energia eólica. (PRNewsfoto/XCMG)

O XCA2600, primeiro guindaste todo-terreno, do mundo a ter um chassi de 10 eixos, tem um corpo de guindaste mais baixo que pode proteger o equipamento quando está operando em usinas eólicas. Consequentemente, ao encontrar linhas elétricas de baixa altitude, pode passar com segurança. O corpo mais compacto, juntamente com um chassi mais amplo e um sistema de suspensão independente, melhora muito a segurança e a estabilidade do guindaste.

A solução pioneira de "superguindaste twin" da XCMG apresenta dois mega guindastes de 2.600 toneladas com diferentes recursos de elevação que podem mudar livremente – base de esteiras ou base móvel. A solução inovadora impulsiona os limites de içamento para capacitar o desempenho geral e a praticidade da adaptabilidade em diversos locais de construção. Esta abordagem progressiva tem como objetivo oferecer soluções altamente eficientes para a instalação de uma super turbina eólica e personalizar operações para diferentes ambientes de construção e cenários de aplicação.

O guindaste sobre esteiras telescópicas XCC2600 tem excelentes habilidades de carga e condução para transportar componentes mais pesados (como seis seções principais da lança, pernas e estrutura superlift com capacidade de transporte com contrapeso de 40 toneladas e peso total de 457 toneladas) e passar por condições graves de estrada. Ele tem capacidade de escalada de 30% e velocidade de condução de 2km/hora.

No contexto das metas de "3060 carbono duplo", o setor de energia eólica da China está se desenvolvendo rapidamente e estabeleceu um novo recorde de instalação em 2021 com uma capacidade adicional de instalação de energia eólica em terra, totalizando 41,44 milhões de quilowatts, que foi de 74,1% do total recém-instalado. Com o crescimento do setor na China, há uma alta demanda por superguindastes para construir turbinas eólicas.

Como titular do recorde mundial de içamento, a XCMG hoisting Machinery alcançou vários marcos significativos. Na última década, a XCMG vem oferecendo guindastes supermóveis com a capacidade de içamento mais potente a cada dois anos, progredindo do XCA1200, ao XCA1600, XCA1800 e XCA2600.

O XCA2600 possui oito tecnologias originais e obteve cobertura total de içamento de turbinas eólicas onshore para geradores de 8 MW, alcançando 173 toneladas de elevação de peso até a altura de içamento de 160 metros, o que melhorará significativamente a instalação de turbinas eólicas onshore supergrandes.

"O rápido desenvolvimento de tecnologias de energia eólica requer equipamentos de içamento que possam elevar pesos mais pesados a alturas mais altas, ao mesmo tempo em que garantem a eficiência e a segurança do transporte, e como tal, a XCMG está comprometida em desenvolver os melhores superguindastes para suportar o rápido desenvolvimento do setor global de energia eólica e o desenvolvimento de novas energias", disse Li Changqing, especialista técnico da XCMG.

