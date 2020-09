XCLEA erscheint auf Times Square, um seinen Staubsaug- und Wischroboter auf Indiegogo anzukündigen

Der Roboterstaubsauger XCLEA H30 Plus kombiniert Komfort mit Intelligenz und Leistung. Die Selbstentleerungs- und Ladestation des H30 Plus ist mit einem automatischen antibakteriellen und geruchtilgenden Staubsammelsystem ausgestattet. Der Staubbehälter wird automatisch in die Station entleert, in der sich ein großer 3-Liter-Staubbeutel befindet, der 30 gewöhnlichen Staubbehältern entspricht. Damit lässt sich eine Fläche von 2.000 m2 reinigen. Die Schmutzentsorgung geschieht vollautomatisch und damit ohne den Einsatz von Händen seitens des Benutzers.

Der XCLEA H30 Plus besteht aus einem großen, intelligent gesteuerten 250-ml-Wassertank mit 3 Wasserfluss-Stufen, die ausreichen, um damit ein 250 m² großes Haus zu reinigen. Der spezielle dreiteilige Wischpfad imitiert das menschliche Wischen und bietet den Nutzern eine Putzleistung auf Spitzenniveau. Dank der fortschrittlichsten LDS 4.0 LIDAR-Navigations- und SLAM-Technologie (Simultaneous Localization and Mapping) zählt der XCLEA H30 Plus zu den intelligentesten Haushaltsgeräten mit Staubsaug- und Wischkombination. Mit dem KI-Algorithmus kann der XCLEA H30 Plus die Gesamtfläche des Hauses in einzelne Räume unterteilen und erkennt verschiedene Stockwerke eines mehrstöckigen Hauses, was die Reinigung einzelner Stellen vereinfacht. Darüber hinaus verwendet der XCLEA H30 Plus verschiedene Erkennungssensoren, einen elektronischen Kompass, einen Beschleunigungsmesser und einen Tachometer usw., sodass er 360° scannen kann, um seine Position und geplante Route zu speichern und zu verhindern, dass er herunterfällt oder auf Hindernisse stößt.

Außerdem bietet er eine ultrastarke, anpassbare Saugkraft von 2700 Pa zur Tiefenreinigung von Böden und Teppichen. Der Roboter ist mit einer dynamischen Seitenbürste mit variabler Geschwindigkeit ausgestattet, die sich automatisch an die unterschiedlichen Reinigungssituationen anpasst und keinerlei Staubspuren an Ecken und Kanten hinterlässt. Die lang anhaltende Akkukapazität von 5200 mAh kann eine Fläche von 250 m2 in einer maximalen Laufzeit von 250 Minuten reinigen.

Informationen zu XCLEA:

XCLEA wurde Anfang 2013 gegründet und ist ein innovatives Unternehmen, das den Schwerpunkt auf die Entwicklung hochwertiger Reinigungsprodukte legt. Als wichtiges Mitglied der aufstrebenden ökologischen Reihe der HUAWEI HONOR-Smart-Home-Geräte arbeiten XCLEA und HONOR zusammen, um intelligente Reinigungsprodukte zu entwickeln. XCLEA konzentriert sich auf das originelle Design und hat sich dem Ziel verschrieben, die bestmögliche Benutzererfahrung zu schaffen. Auf dieser Grundlage entwickelt das Unternehmen leistungsfähige, kostengünstige Roboterstaubsauger mit herausragendem Design.

