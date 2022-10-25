XCMG представляет 13 экскаваторов для европейского рынка, на выставке bauma 2022

МЮНХЕН, 25 октября 2022 г. /PRNewswire/ -- Китайская компания XCMG, (SHE:000425) представляет 13 экскаваторов, специально разработанных для высокотехнологичного европейского рынка, на крупнейшей в мире международной выставке строительных машин и оборудования bauma 2022, которая с 24 по 30 октября пройдет в Мюнхене.

Из 13 экскаваторов, представленных в экспозиции компании XCMG, являющейся лидером в области инноваций и входящей в тройку ведущих мировых производителей строительной техники, 2 используют энергию из экологически чистых источников, а 11 — интеллектуальные технологии:

At the bauma 2022 in Munich, Germany, the XCMG electric excavator, XE35U-E, is putting on a pop-up performance to quickly replace attachments.

(1) XE27U-E

Новый электрический экскаватор с укороченным противовесом характеризуется экологичной энергосберегающей низковольтной системой управления и укороченным временем зарядки. Совершенная гидравлическая система, AUX1 и AUX2, и быстроразъемные гидравлические трубопроводы позволяют использовать его для выполнения различных операций.

(2) XE35U-E

Питание от аккумулятора, нулевые выбросы, низкие уровни вибрации и шума, более высокие характеристики безопасности, 6–8-часовой ресурс работы аккумулятора при продолжительности зарядки в один час.

(3) XE19E

Дизельный двигатель Kubota, соответствующий требованиям экологического стандарта ЕС по выбросам Stage V, укороченный противовес, навес для защиты оператора от падающих сверху предметов, выдвижное шасси и поворотная стрела.

(4) XE20E

Дизельный двигатель Kubota, соответствующий требованиям экологического стандарта ЕС по выбросам Stage V, три комплекта гидравлических трубопроводов, эргономичная и комфортабельная кабина с защитой от опрокидывания, выдвижное шасси и поворотная стрела.

(5) XE27E

Дизельный двигатель Kubota, соответствующий требованиям экологического стандарта ЕС по выбросам Stage V, три комплекта гидравлических трубопроводов, эргономичная и комфортабельная кабина с защитой от опрокидывания, новый семидюймовый ЖК-монитор, выдвижное шасси и поворотная стрела.

(6) XE35E

Дизельный двигатель Yanmar, соответствующий требованиям экологического стандарта ЕС по выбросам Stage V, укороченный противовес, три комплекта гидравлических трубопроводов, два комплекта пропорциональных электрических рычагов управления, наклоняющаяся вперед кабина, сиденье с подвеской, поворотная стрела и легкий доступ для технического обслуживания.

(7) XE55E

Дизельный двигатель Kubota, соответствующий требованиям экологического стандарта ЕС по выбросам Stage V, укороченный противовес, три комплекта гидравлических трубопроводов, два комплекта пропорциональных электрических рычагов управления, эргономичная и комфортабельная кабина, сиденье с подвеской, обратный клапан для стрелы и рукояти, поворотная стрела и легкий доступ для технического обслуживания.

(8) XE80E

Рабочий вес экскаватора модели XE80E составляет около 9 тонн. Он оснащен 3-мя комплектами гидравлических трубопроводов и 2-мя комплектами пропорциональных электрических рычагов управления. Эргономичная комфортабельная кабина оборудована сиденьем с подвеской. Двухкомпонентная стрела в стандартной комплектации имеет предохранительный клапан стрелы и рукояти.

(9) XE155ECR

Рабочий вес почти в 16,6 тонн, дизельный двигатель Commis, соответствующий требованиям экологического стандарта ЕС по выбросам Stage V, три комплекта гидравлических трубопроводов, два комплекта пропорциональных электрических рычагов управления, эргономичная и комфортабельная кабина, сиденье с подвеской, обратный клапан для стрелы и рукояти, двухкомпонентная стрела и легкий доступ для технического обслуживания.

(10) XE220E

Этот экскаватор с рабочим весом почти в 23,5 тонн оснащен дизельным двигателем Cummins, который соответствует требованиям экологического стандарта ЕС по выбросам Stage V. Интеллектуальная технология взвешивания позволяет строго контролировать вес ковша во избежание его перегруза или недогруза при проведении земляных работ. Использование электронных ограждений повышает безопасность эксплуатации, а совместное управление насосами и клапанами обеспечивает эффективную работу на склонах и насыпях.

(11) XE260EN

Рабочий вес почти в 26,8 тонн, дизельный двигатель Cummins, соответствующий требованиям экологического стандарта ЕС по выбросам Stage V, три комплекта гидравлических трубопроводов, два комплекта пропорциональных электрических рычагов управления, восемь видов навесного оборудования, три режима работы, восьмидюймовый ЖК-монитор, эргономичная и комфортабельная кабина, сиденье с подвеской, обратный клапан для стрелы и рукояти, двухкомпонентная стрела и легкий доступ для технического обслуживания.

(12) XE160WE

Дизельный двигатель Cummins B4.5, соответствующий требованиям экологического стандарта ЕС по выбросам Stage V, интеллектуальная электронная система управления, дистанционная диагностика неисправностей, камеры заднего и правого вида, интеллектуальная система охранной сигнализации, двухкомпонентная стрела, усиленное шасси и оборудование для работы в тяжелых условиях эксплуатации.

(13) XE500EHR

Дизельный двигатель Cummins QSX12, соответствующий требованиям экологического стандарта ЕС по выбросам Stage V, усовершенствованная интеллектуальная система управления экскаватором (XEICS), разработанная компанией XCMG, конструкция кабины, позволяющая экскаватору работать на склонах крутизной до 30°, максимальная рабочая высота 27,65 метра, усиленная двухкомпонентная стрела и оптимизированная система гидроприводов.

Экскаваторы XCMG, экспортируемые более чем в 150 стран, заслужили хорошую репутацию у клиентов из США, Бразилии, Индии и Нигерии. Технологические инновации и развитие международных связей являются двумя основными стратегиями компании, стремящейся стать поставщиком экскаваторов мирового класса.

В рамках проведения международной выставки bauma 2022 продукция компании XCMG будет представлена на стендах FS.1005/4, FS.1105/2 и FS.1105/7 в выставочном центре Messe München.

Более подробная информация о продукции компании XCMG представлена на сайте www.xcmg.com.

Источник: компания XUZHOU XCMG EXCAVATOR MACHINERY CO., LTD

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SOURCE XUZHOU XCMG EXCAVATOR MACHINERY CO., LTD