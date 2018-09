XCMG akzeptiert jetzt Beiträge für den diesjährigen XCMG Cup

Im Jahr 2016 gegründet und auf der XCMG-Cloud, einer industriellen Daten- und Informationsplattform, einem gemeinsamen Projekt mit Aliyun, gehostet, liegt der Schwerpunkt des diesjährigen Wettbewerbs auf der Erforschung und Entwicklung neuer Energieversorgungslösungen im Bereich Hebe- und Baggertechnik. Die Beiträge werden von einer Jury aus führenden Experten aus den Bereichen Maschinenbau, Smart Manufacturing, Industriedesign und vielen weiteren Bereichen bewertet. Die Preisträger haben die Möglichkeit, Investitionen von XCMG zu erhalten und zu erleben, wie ihre Konzepte Wirklichkeit werden.

„Wir freuen uns wieder einmal auf innovative Konzepte aus der ganzen Welt", sagte Xiaohui Xu, stellvertretender Generaldirektor von XCMG. „Der erste XCMG Cup war ein voller Erfolg und wir freuen uns darauf, neue Konzepte zu sehen, um die Konvergenz des Industriedesigns zu verbessern und die Umweltbelastung zu minimieren."

„Studenten sind oft sehr aktiv und kreativ. Deshalb stellt der XCMG Cup für sie eine großartige Plattform dar, um mit ihren exzellenten Ideen Lösungen für einige der Probleme der Branche anzubieten. Die Win-Win-Chance dieses Wettbewerbs ermöglicht es unserem Unternehmen auch, Fertigungsverfahren für die gesamte Branche weiterzuentwickeln", sagte Li Wei, Professor an der School of Mechatronic Engineering und Direktor des Innovative Training Center an der China University of Mining and Technology (CUMT).

Der XCMG Cup ist eines der 14 zielgerichteten globalen gemeinnützigen Projekte von XCMG, die sich auf grüne und umweltfreundliche Technologien konzentrieren. Im Rahmen des Wettbewerbs werden junge Talente dazu ermutigt, einen Beitrag zur umweltfreundlichen und nachhaltigen Entwicklung der Branche leisten.

Projektanträge in englischer Sprache können unter folgender Internetadresse eingereicht werden http://www.xcmg-cloud.com/require?goindex&rc.

Informationen zu XCMG

XCMG ist ein multinationaler Hersteller von Schwermaschinen mit einer 74-jährigen Tradition. In der weltweiten Baumaschinenindustrie belegt es derzeit den sechsten Platz. Das Unternehmen exportiert in mehr als 182 Länder und Regionen der Welt.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.xcmg.com

