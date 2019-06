XCMG apporte des équipements « de pointe et durables » sur le salon Bauma CTT Russia 2019

Bauma CTT Russia est l'un des plus grands salons d'engins de construction en Russie et en Europe de l'Est, qui attire plus de 500 exposants de 24 pays. L'exposition de XCMG sur l'édition 2019 de cet évènement est la plus grande parmi les exposants chinois et elle a particulièrement mis l'accent sur la personnalisation, la conception intelligente et les solutions de l'ensemble de la construction.

XCMG a conçu des grues spéciales pour le marché russe, des chargeuses qui peuvent fonctionner sans heurt dans les régions les plus froides, des pelleteuses robustes et des solutions d'ensemble destinées à la construction routière qui sont éco-efficaces, respectueuses de l'environnement et faciles à utiliser. Tous ces produits ont reçu des critiques élogieuses de la part des clients et des visiteurs du salon.

« XCMG vise à créer des produits 'de pointe et durables' pour répondre aux besoins exigeants de nos clients », a observé Jiansen Liu, vice-président de XCMG. « Nous sommes ravis de lancer davantage de technologies et d'équipements XCMG sur le marché russe et de soutenir ainsi les projets locaux d'infrastructure et de construction dans le pays. »

XCMG a fait son entrée sur le marché russe en 2001. Depuis lors, la marque est reconnue par les clients pour sa technologie de pointe, la grande qualité de ses produits et la fiabilité de ses services. À titre d'entreprise chinoise détenant la plus grande part du marché en Russie, XCMG voit ses ventes globales en Russie augmenter de 100 % d'année en année, depuis 2017.

Sur le salon Bauma CTT Russia 2019, XCMG a rencontré de nombreux clients de différents pays qui ont parlé en termes élogieux de la fiabilité et de la durabilité des équipements et du service après-vente garanti. XCMG a vendu tous les produits exposés le premier jour du salon et a reçu près de 100 commandes.

Anton, un client russe d'Ekaterinbourg, a commandé deux foreuses rotatives lors de la cérémonie d'ouverture. Il a déclaré que l'excellente capacité de construction des produits XCMG est appréciée en Russie, tout comme le réseau de service complet de la marque. Il a hâte de bénéficier des performances exceptionnelles de son équipement XCMG dans ses projets de construction.

« La Russie est un pays clé de l'initiative chinoise 'Une ceinture, une route' et XCMG saisira les opportunités offertes par le développement stratégique de la Chine et construira un pont facilitant l'amitié et la coopération sino-russes », a déclaré Liu.

