XCMG celebra o Dia Internacional da Felicidade e defende o bem-estar dos funcionários com seu Programa de Saúde Total (Total Health Program) atualizado

Com um slogan de "Saúde Melhor, Futuro Melhor!" A THP enfatiza a "prevenção em primeiro lugar" e tem como objetivo ajudar os funcionários da XCMG a melhorar a saúde, a imunidade e a resistência. Por meio de votação e atividades interativas dos funcionários, a THP atualizou seus padrões de operações e regras detalhadas para a iniciativa, promovendo um estilo de vida saudável e feliz sob as perspectivas de saúde física e mental em um nível pessoal, bem como criando um ambiente de trabalho melhor para melhorar a sensação de felicidade e satisfação dos funcionários.

"Ao enfrentarmos a crise da pandemia, é importante valorizar a vida, e a saúde de alguém é a base de tudo", declarou Wang Min, presidente e CEO da XCMG. "Em comparação com a definição de saúde no sentido tradicional, o THP não apenas enfatiza a saúde física, mas também a saúde da mente e do espírito, da sociedade, do meio ambiente, da moralidade e do conhecimento. É um conceito de saúde mais profundo que se estende a uma gama mais ampla de fatores."

As novas diretrizes do THP incentivam os funcionários da XCMG a concluir duas sessões de exercícios de 30 minutos todas as semanas. Zhang Yujie, da divisão de escavadeiras XCMG, começou a correr depois que se associou ao THP em 2020, tendo começado com apenas 10 minutos de corrida e, atualmente, atingindo a marca de 5 km em 30 minutos.

"A dor é inevitável, mas podemos optar por superar as dificuldades. O mesmo se dá com a pressão no trabalho, então é importante ser uma pessoa melhor a cada dia com apenas um pouco de progresso", declarou Zhang.

Outras medidas de saúde destacadas que estão sendo recomendadas como parte do novo THP incluem:

Melhorar a conscientização sobre segurança;

Garantir um sono de qualidade de 7 a 8 horas por dia;

Aumentar a imunidade e evitar o uso excessivo de antibióticos;

Fazer treinamento e exercícios de primeiros socorros e resposta a emergências;

Fazer a separação do lixo e viagens sustentáveis;

Comer com cautela e beber uma quantidade suficiente de água diariamente;

Estabelecer um planejamento de carreira de longo prazo e definir metas de curto, médio e longo prazo.

Para mais informações, acesse: www.xcmg.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1459123/XCMG_THP.jpg

FONTE XCMG

Related Links

www.xcmg.com



SOURCE XCMG