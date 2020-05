XCMG chega entre quatro maiores do mundo da Yellow Table 2020 da KHL, continuando a liderar as empresas chinesas fabricantes de equipamentos originais

XUZHOU, China, 19 de maio de 2020 /PRNewswire/ -- Com receita de US$ 11,162 bilhões, a XCMG (SHE: 000425) alcançou a quarta colocação no ranking das 50 maiores fabricantes de equipamentos de construção do mundo, de acordo com a Yellow Table 2020, publicada pela editora britânica KHL Group. A XCMG mais uma vez lidera o crescimento entre as fabricantes chinesas da lista.