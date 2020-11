XCMG confirma ordens de compra no valor total de USD 80,8 milhões na CIIE 2020

Mediante discussões com fornecedores estrangeiros, a XCMG assinou ordens de compra de chassis, peças hidráulicas e pneus com os principais fornecedores internacionais, incluindo a Daimler, Linde, Volvo Trucks e Michelin, apesar do cenário de mudanças rápidas e volatilidade do comércio mundial em meio a contínua disseminação da COVID-19 no exterior.

A CIIE anual é uma plataforma para a XCMG estabelecer e fortalecer parcerias estratégicas com as principais fabricantes de equipamentos e instituições de pesquisa. A XCMG importa componentes de alta tecnologia de 20 países e regiões, incluindo Japão, EUA, Coreia do Sul e países europeus.

Nas duas exposições anteriores da CIIE, as ordens de compras da XCMG atingiram um total de USD 118 milhões, incluindo dois contratos de compra com a General Motors America no valor de USD 13 milhões e 22 milhões em 2018 e 2019, respectivamente. Até agora, as duas ordens foram atendidas e o sistema de condução elétrica da XCMG comprado da empresa melhorou a relação de disponibilidade de equipamentos da XCMG em 10% enquanto estendeu a vida útil dos produtos em 30%.

A XCMG também está vendo um aumento na demanda por conjuntos de equipamentos de mineração em larga escala conforme o seu setor de mineração ganha reconhecimento no mercado global de soluções abrangentes de mineração e equipamentos de alta qualidade - A estratégia global de compras da XCMG está ajudando as empresas a ter maior sucesso.

"A CIIE está contribuindo para a promoção e o fortalecimento do comércio e dos intercâmbios econômicos em todo o mundo e criou uma plataforma para comunicação aberta que auxilia empresas domésticas e estrangeiras a expandir o escopo e os horizontes dos seus negócios. A XCMG continuará a promover o desenvolvimento de alta qualidade dos nossos setores industriais por meio da oferta de peças e equipamentos para sistemas de ponta, e inovação incessante para ganhar a confiança de clientes internacionais," disse Lu Chuan, presidente da XCMG.

Sobre a XCMG

A XCMG é uma empresa multinacional de fabricação de maquinários pesados com uma história de 77 anos. Atualmente ocupa o quarto lugar na indústria mundial de maquinários de construção. A empresa exporta para mais de 187 países e regiões em todo o mundo.

FONTE XCMG

