XCMG consolida desenvolvimento sustentável com estratégias centradas em novas energias durante o Dia Mundial do Meio Ambiente de 2022

Aderindo às metas de "carbono duplo" da China, o setor de maquinários de construção está em um momento decisivo para a transição e transformação de novas energias, especialmente no setor de guindastes que fabrica guindastes de carga pesada, de superpotência e móveis. Líder do mercado global de guindastes, a XCMG atingiu 100% de P&D doméstico e produção de guindastes com menos de 300 toneladas, e o grupo também tem uma sólida base industrial, em que um em cada três guindastes do mundo é fabricado pela XCMG.

O XCT25PHEV estreou em 2020 na bauma China como o único caminhão guindaste com tecnologia híbrida e pode operar com energia elétrica pura, alternando livremente entre os quatro modos de híbrido, elétrico, combustível e plugado. Também é o primeiro guindaste a obter licença ambiental.

Em 29 de maio, a XCMG enviou cerca de cem unidades de caminhões de novas energias para a América do Sul. O modelo é o primeiro caminhão basculante rígido totalmente elétrico do mundo, equipado com baterias de lítio-fosfato de ferro com alta densidade de energia, que oferece potência para atingir 525/700kWh, possibilitando carregamento e descarregamento rápidos, longo alcance de cruzeiro e alto nível de segurança e confiabilidade. Ele foi projetado para resolver com eficiência os pontos problemáticos das minas localizadas na América do Sul, incluindo alta emissão de carbono, curto alcance de cruzeiro e baixo fator de segurança.

Para promover ainda mais sua estratégia sustentável para novas infraestruturas verdes, de baixo carbono e inteligentes, a XCMG assinou recentemente um acordo estrutural para cooperação estratégica com o Shudao Investment Group, juntando esforços para realizar uma cooperação abrangente e aprofundada nas áreas de desenvolvimento de maquinários de construção de novas energias, gerenciamento de canteiros de obras não tripulados, minas inteligentes, além de construção e manutenção de rodovias.

A XCMG e a Shudao irão explorar e acelerar a fabricação verde e inteligente, focar na transformação e atualização industrial, bem como cultivar talentos para impulsionar o desenvolvimento de novas infraestruturas digitais.

Lu Chuan, presidente da XCMG, observou que, em 2021, a XCMG realizou 20 projetos de eletrificação e projetou escavadeiras elétricas, pás-carregadeiras, empilhadeiras, plataformas de trabalho aéreo e produtos plugados.

"A XCMG está estabelecendo de forma vigorosa o desenvolvimento de tecnologias de controle eletrônico, bateria e acionamento elétrico, com um investimento total considerável, especialmente em P&D", disse Lu. "Estamos focando no projeto de economia de energia para o sistema de acionamento elétrico, na avaliação de status de alta eficiência para baterias e muito mais. Além disso, desenvolvemos de forma independente 17 componentes centrais de acionamento elétrico serializado em três categorias, e todos foram industrializados. O objetivo é ter 25% do faturamento a partir de produtos de novas energias até 2027 e 35% em 2030."

FONTE XCMG

