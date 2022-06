XCMG consolide son engagement dans le développement durable avec de nouvelles stratégies axées sur l'énergie à l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement 2022

Conformément au « double objectif carbone » de la Chine, l'industrie des machines de construction se trouve à une étape charnière de la transition et de la transformation en matière d'énergies nouvelles, en particulier dans le secteur de fabrication des grues lourdes, des grues à très grande puissance et des grues mobiles. XCMG, un leader du marché mondial des grues, a réalisé 100 % de la recherche et du développement et de la production de grues de moins de 300 tonnes au niveau national. Le groupe dispose également d'une solide base industrielle, étant donné qu'une grue sur trois dans le monde est fabriquée par XCMG.

Le XCT25PHEV a fait ses débuts en 2020 à bauma China en tant que seule grue sur camion avec la technologie hybride; il peut fonctionner avec de l'énergie électrique pure, en passant librement entre les quatre modes d'alimentation : hybride, électrique, en carburant et enfichable. C'est également la première grue à obtenir un certificat vert.

Le 29 mai, XCMG a exporté en Amérique du Sud près de 100 nouvelles unités de camions à énergie nouvelle. Ce modèle est le premier camion porteur à benne purement électrique au monde, équipé d'une batterie au lithium-fer-phosphate à haute densité énergétique qui fournit la puissance nécessaire pour atteindre 525/700 kWh, permettant une charge et une décharge rapides, une longue autonomie et un haut niveau de sécurité et de fiabilité. Il est conçu pour résoudre efficacement les problèmes des mines d'Amérique du Sud que sont notamment les émissions élevées de carbone, la faible autonomie et le faible facteur de sécurité.

Afin de faire progresser davantage sa stratégie durable pour une nouvelle infrastructure verte, à faible émission de carbone et intelligente, XCMG a récemment signé un accord-cadre de coopération stratégique avec le Shudao Investment Group dans le but de mener à bien une stratégie de coopération globale et approfondie dans les domaines de la conception de machines de construction à énergie nouvelle, de la gestion des chantiers sans personnel, des mines intelligentes, ainsi que de la construction et de l'entretien des autoroutes.

XCMG et Shudao exploreront et accéléreront la fabrication écologique et intelligente, mettront l'accent sur la transformation et la mise à niveau industrielles, et cultiveront les talents pour faire progresser le développement des nouvelles infrastructures numériques.

Lu Chuan, président de XCMG, a souligné qu'en 2021, XCMG avait réalisé 20 projets d'électrification et qu'elle avait conçu des excavatrices, des chargeurs, des chariots élévateurs, des plateformes de travail aérien et des produits rechargeables, tous électriques.

« XCMG s'efforce de mettre au point de technologies de contrôle électronique, de batterie et d'entraînement électrique, en consacrant un investissement total considérable, en particulier dans la recherche et le développement, a déclaré Lu Chuan. Nous mettons l'accent sur la conception écoénergétique du système d'entraînement électrique, l'évaluation de l'état à haut rendement du bloc de batterie et plus encore. Nous avons aussi élaboré de façon indépendante 17 composants de base d'entraînement électrique en série dans trois catégories, et tous ont été industrialisés. L'objectif est de tirer 25 % des revenus des nouveaux produits énergétiques d'ici 2027 et 35 % d'ici 2030. »

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1831861/XCMG_Consolidates_Sustainable_Development_New_Energy_Centric_Strategies_During_World_Environment.jpg

SOURCE XCMG