XCMG déclare des revenus de 53,2 milliards de yuans au premier semestre 2021, atteignant de nouveaux sommets en termes de revenus, de bénéfices nets et de flux de trésorerie

Le bénéfice d'exploitation de la société s'est élevé à 53,234 milliards de yuans (8,247 milliards de dollars américains), ce qui représente une augmentation de 51,8 % par rapport à l'année précédente, dont 4,854 milliards de yuans (752 millions de dollars américains) de revenus à l'étranger, soit une croissance de 68,5 % par rapport à l'année précédente.

XCMG a décidé de renforcer les maillons faibles de ses activités en continuant d'optimiser sa gamme de produits et ses processus de gestion pour améliorer les rendements et la rentabilité. Le bénéfice net de la société mère s'est élevé à 3,803 milliards de yuans (589,165 millions de dollars américains), en hausse de 84,46 % par rapport à l'année précédente.

Il est remarquable que XCMG ait connu une croissance si importante au deuxième trimestre de 2021, malgré la baisse des ventes de l'industrie et les fortes augmentations des coûts des matières premières. Ceci démontre la forte rentabilité de l'entreprise et sa souplesse de développement.

Au premier semestre de 2021, XCMG a activement soutenu l'admission globale en bourse de XCMG Engineering Machinery Co., Ltd. et a inspiré la direction et le personnel à lancer de nouveaux projets avec passion.

Accroître la position concurrentielle fondamentale de la société, à plein régime dans tous les secteurs

XCMG est le fabricant possédant la gamme de produits et l'aménagement linéaire les plus complets de l'industrie mondiale des machines de construction. Au cours du premier semestre de l'année, les ventes de huit principaux produits d'équipement ont augmenté de 32,9 % sur le marché par rapport à l'année précédente, tandis que la croissance de 43,3 % qu'a atteint XCMG est supérieure de 10,4 % à la moyenne de l'industrie. Le portefeuille de produits de XCMG est maintenant entièrement développé et présente d'autres avantages concurrentiels fondamentaux.

Une augmentation de 70 % des ventes à l'étranger reflète une amélioration complète des capacités opérationnelles internationales

Si l'on examine la composition du bénéfice d'exploitation, les revenus tirés des ventes sur le marché intérieur de XCMG au premier semestre de 2021 ont augmenté de 50,30 % par rapport à l'année précédente, tandis que les revenus tirés des ventes à l'étranger ont augmenté de 68,50 % par rapport à l'année précédente, ce qui souligne le succès remarquable de sa principale stratégie internationale.

XCMG Brésil s'est vu attribuer le plus important contrat des 10 dernières années en Amérique du Sud, et la société allemande Schwing a joué un rôle clé en tant que plateforme outre-mer pour coordonner les activités internationales de XCMG en Allemagne, aux États-Unis et en Inde.

Au cours du premier semestre de l'année, XCMG a accéléré la mise en place de canaux, de points de service et d'un système de garantie de pièces de rechange à l'étranger, consolidant ainsi son architecture de marketing et de service international. L'entreprise a mis de l'avant la vision d'un « programme de partenariat des affaires global » et a conclu 25 nouveaux accords de distribution à l'étranger.

L'augmentation du budget de recherche et développement de 64,43 % explique la transformation numérique complète et la « fabrication intelligente 4.0 » que connaît XCMG

Au premier semestre de 2021, XCMG a investi 2,218 milliards de yuans (343,656 millions de dollars américains) en recherche et développement, ce qui représente une augmentation de 64,43 % par rapport à l'année précédente. Cet investissement représente 4,17 % du bénéfice d'exploitation.

XCMG favorisera sa transformation numérique axée sur le nouveau modèle de « fabrication intelligente 4.0 », renforçant ainsi l'aménagement et la fabrication de produits de la nouvelle génération de technologies de l'information. Ceux-ci comprendront les produits relatifs aux mégadonnées, à l'intelligence artificielle 5G, à l'Internet industriel et au jumeau numérique, ainsi que l'accélération de la fabrication intelligente pour atteindre la position de chef de file à l'échelle mondiale.

À la fin de juin 2021, XCMG détenait au total 6 075 brevets valides, dont 1 569 brevets d'invention et 99 brevets internationaux. Au premier semestre de 2021, XCMG a formulé huit normes nationales et industrielles. Au total, XCMG possède cinq brevets internationaux et a formulé 180 normes nationales et industrielles.

