XCMG do Parque Industrial de Pouso no Brasil torna-se a primeira zona econômica e comercial internacional da China voltada a máquinas de construção

POUSO ALEGRE, Brasil, 29 de novembro de 2019 /PRNewswire/ -- A XCMG (SHE: 000425) do Parque Industrial de Pouso (o "Parque"), no Brasil, vai se tornar a quarta zona econômica e comercial do exterior, em nível de província, da Província de Jiangsu. Ela também é a primeira da China a dar prioridade à indústria de máquinas de construção.

O Parque entrou oficialmente em operação em junho de 2014 e conecta a cadeia de valor da indústria para integrar pesquisa e desenvolvimento, design, produção, vendas, serviços, partes sobressalentes, logística, serviços financeiros e aluguéis. Ele servirá como uma plataforma para apoiar corporações chinesas desenvolvendo-se na América do Sul, atraindo investimentos tanto da China como de empresas locais, a fim de promover cooperação de investimentos bilaterais, bem como o desenvolvimento econômico e comercial.

Em meio à contínua recessão no mercado brasileiro e a redução no tamanho de marcas notáveis, a XCMG sempre manteve a confiança no desenvolvimento futuro da economia brasileira e adaptou-se ao mercado local através do desenvolvimento de produtos localizados e tecnologias, bem como de sete mercados sul-americanos.

Em 2018, a XCMG Brasil alcançou um crescimento anual de 60%, ficando no quinto lugar geral do setor brasileiro de máquinas de construção – a mais alta classificação entre as empresas chinesas. Em Pouso Alegre, a XCMG Brasil criou 424 oportunidades de trabalho para as pessoas do local.

"A localização é fundamental para se tornar mundial, precisamos constantemente melhorar para nos adaptarmos ao mercado local e tratar a XCMG como uma empresa brasileira, o que requer mudanças no modelo operacional convencional chinês da empresa e a saída da zona de conforto para aprender o jeito brasileiro, e a XCMG está gradualmente criando uma 'cultura corporativa da 'XCMG Brasil', apesar das existentes falhas de comunicação", disse Wang Yansong, vice-presidente da XCMG Construction Machine Co.

"Nos últimos cinco anos, a estratégia de localização da XCMG ganhou reconhecimento e respeito no Brasil. Mantendo a meta de "fazer do mundo um lugar melhor", a XCMG Brasil participa de quase 200 atividades e projetos de bem-estar, desde o alívio de desastres, educação e alívio da pobreza

Em augusto de 2019, a XCMG recebeu a condecoração Guardiã da Fraterna Integração Brasil China (Guardian of Fraternal Integration Brazil China), na ocasião do 45º aniversário do estabelecimento de laços diplomáticos entre a China e o Brasil.

