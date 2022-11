XCMG engaja três mil clientes de 50 países no Global Service Month

XUZHOU, China, 5 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- A XCMG (SHE: 000425), uma das três maiores fabricantes de maquinários de construção do mundo, concluiu recentemente seu evento Global Service Month, visitando cerca de três mil empresas em 50 países e regiões para melhorar a experiência de seus clientes industriais no mundo todo dos setores de recursos, energia, transporte, construção e muito mais.

Durante o mês de setembro, os representantes da empresa acumularam mais de um milhão de quilômetros em viagens enquanto se esforçavam para oferecer aos clientes da XCMG serviços de valor agregado, como inspeções de equipamentos, orientação operacional e promoção internacional do aplicativo X-GSS da empresa. Para as principais áreas do mercado, eles enfatizaram e garantiram os padrões da empresa de "responder em até 15 minutos, chegar dentro de 2 a 24 horas e concluir o trabalho dentro de 4 a 48 horas."

"A XCMG sempre considerou o mercado global de pós-venda de construção como uma das principais prioridades durante nosso impulso para o desenvolvimento internacional", disse Lu Chuan, presidente e secretário-adjunto na XCMG Machinery. "Aumentamos continuamente os investimentos nessa área nos últimos anos e estabelecemos uma rede completa de pós-venda no exterior."

"A XCMG construiu uma equipe de quase quatro mil engenheiros de serviço no exterior e capacitou seus clientes globais por meio do "XCMG Global Digital Spare Parts Service Information System (X-GSS)". Daremos total importância a tecnologias de nova geração de ponta, como big data e 5G, para que possamos oferecer serviços oportunos e convenientes", acrescentou Lu.

Entre os destaques mais interessantes do Global Service Month foram as experiências da equipe de serviço no Gabão, na África. A equipe de cinco pessoas partiu da capital Libreville no início de setembro, percorrendo mais de dois mil quilômetros para chegar a quatro canteiros de obras localizadas em áreas de floresta nativa para oferecer serviços de porta a porta aos clientes.

Para chegar aos locais, o grupo teve que cruzar de barco dois rios e percorrer uma nova estrada florestal construída por tratores, em uma viagem épica que durou mais de dez horas. Em todo o mundo, havia inúmeras outras equipes de serviço, como a do Gabão, fazendo o possível e o impossível para fazer a diferença durante o Global Service Month da XCMG. As equipes de serviço incluíam engenheiros e gerentes de produtos que ajudavam os usuários globais de maquinários com manutenção, treinamento e outros serviços profissionais.

A XCMG também anunciou planos de unir-se a parceiros globais para construir centros de treinamento no exterior em mais de dez países, como Tailândia e Indonésia, para oferecer suporte para treinamento localizado no exterior. Eles têm como objetivo dar novo treinamento a mil engenheiros de serviços e dez mil mecânicos no exterior.

O Global Service Month da XCMG foi bem recebido no mundo todo. "Com a ajuda da equipe de serviço da XCMG, aprendi a usar o sistema X-GSS em primeira mão", disse o Sr. Supia, uma cliente na Indonésia.

Outros clientes se sentiram seguros pelo nível de serviços pós-venda. "Estou muito satisfeito por ter comprado um carregador ZL50GN, ele funciona muito bem", disse em Gana o Sr. Ahmend. "O serviço de pós-venda perfeito da XCMG também me faz sentir mais à vontade."

Naser Berkhawat, de Bangladesh, ficou impressionado com a disponibilidade dos serviços. "Não importa quando o problema ocorra, a equipe de serviço da XCMG pode vir ao local e ajudar a resolver o problema logo, o que é realmente ótimo!" ele disse.

Daqui em diante, a XCMG tem como objetivo estabelecer um sistema multifuncional para registrar as informações de serviço dos clientes no exterior com base em sua atual rede de serviços globais. A empresa tem como objetivo elevar a qualidade dos serviços oferecidos por meio dessa iniciativa.

