XCMG envia 972 unidades de equipamentos de maquinário de construção para a América do Sul

"O evento de entrega em parceria com a COSCO Shipping é de extrema importância para a XCMG e nossos parceiros. Superamos a enorme dificuldade de manutenção da cadeia de suprimentos durante a pandemia da COVID-19 e melhoramos a confiança global do cliente", disse Lu Chuan, presidente da XCMG.

A XCMG e a COSCO Shipping estabeleceram uma aliança poderosa desde que a XCMG ganhou a licitação para um grande projeto na América do Sul no início de 2021, mas então enfrentaram o enorme desafio de entregar todos os produtos em um curto período de tempo durante a pandemia, já que a cadeia global de suprimentos e a capacidade de logística de transporte marítimo estavam extremamente restritas. A COSCO Shipping agiu rapidamente para alocar recursos e personalizar um plano de solução para a XCMG resolver os problemas de transporte por contêineres e garantir a entrega organizada e pontual.

Até o final do primeiro semestre de 2021, o volume de exportação da XCMG aumentou 70% em relação ao ano anterior. Seus produtos agora são vendidos em 187 países e regiões em todo o mundo, incluindo 97% dos países da iniciativa Cinturão e Rota, e a XCMG agora detém a maior participação do mercado de exportação em 30 países.

O projeto XCMG-Venezuela V58 em 2011, que totalizou US$ 744,6 milhões, foi o maior pedido de exportação de maquinários de construção da China até o momento. O governo venezuelano emitiu um plano de benefício de dois milhões de casas para resolver problemas de moradia para os habitantes, o que exigiu um grande número de equipamentos de maquinários de construção. Com linhas abrangentes de produtos, qualidade confiável e recursos avançados de fabricação e manutenção, a XCMG assinou o maior pedido de exportação de 6.025 unidades de equipamentos.

Formar fortes alianças com departamentos governamentais, empresas, instituições financeiras e organizações relevantes permitiu que a XCMG desenvolvesse plataformas de colaboração estratégica no exterior e oferecesse suporte mais forte de produtos e serviços, gerando mais valor e relações em que todas as partes ganhem.

Nos últimos dois anos, a China Railway Transportation Logistics ("CRTL"), também um dos parceiros globais da XCMG, ajudou a entregar mais de 1.000 contêineres de transporte high cube com os produtos de maquinário da XCMG para países europeus através da linha férrea expressa China-Europa. Adaptada com a tecnologia de transporte intermodal da CargoBeamer, a CRTL ajuda a reduzir os custos de tempo com a troca de eixos enquanto cruza fronteiras da China até a Europa.

Por meio do aprofundamento da cooperação, a XCMG e seus parceiros globais podem expandir as linhas de produtos, as cadeias de valor e o escopo global uns dos outros, abrindo novos mercados e compartilhando recursos vantajosos para criar uma plataforma inovadora e sustentável para toda a cadeia de valor.

