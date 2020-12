- XCMG es nombrada una de las World's 500 Most Influential Brands, y comparte su experiencia de recuperación verde

XUZHOU, China, 23 de diciembre de 2020 /PRNewswire/ -- XCMG (000425.SZ), uno de los principales fabricantes de maquinara de construcción del mundo, ha sido nombrado una de las "The World's 500 Most Influential Brands" por segunda ocasión según The World Brand Lab, siendo el único fabricante de maquinaria de construcción de China en entrar en la lista de 2020. La compañía se ha clasificado además en el top 100 de la lista 2020 China's 500 Most Valuable Brands.