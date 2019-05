XCMG estabelece novo recorde mundial com o XCA1600 que instalou o mais alto impulsionador em parque eólico.

BAIXIANG, China, 9 de maio de 2019 /PRNewswire/ -- A XCMG, a principal fabricante de máquinas de construção da China, estabeleceu um novo recorde mundial com seu guindaste XCA1600 todo-terreno (all-terrain), que com êxito instalou um impulsionador à altura sem precedentes de 140 metros, no projeto de parque eólico de terra de Baixiang, Hebei, China, em 6 de maio.