XCMG établit un nouveau record, sa grue XCA1600 installant le rotor le plus haut du monde dans un parc éolien

La XCA1600 est la première grue sur roues au monde capable d'installer des rotors à une hauteur de 140 mètres. Le rotor assemblé avait un diamètre de 141 mètres et pesait près de 90 tonnes ; la grue a soulevé et amarré le rotor en 40 minutes seulement, tandis que les ingénieurs ont mis 90 minutes de plus pour fixer les 80 fixations.

Jianzhong Sun, le président adjoint et directeur général de la division commerciale de XCMG, a déclaré : « La Chine est le pays qui dispose du plus grand nombre d'installations éoliennes. La grue tout-terrain de 1 600 tonnes, conçue pour des travaux en hauteur, a non seulement relevé de nombreux défis en termes de construction, grâce à une technologie de pointe et à sa qualité exceptionnelle, mais elle a également frappé les esprits avec ce nouveau projet record mené à bien, ce qui en fait une grue dont la technologie et la qualité le place au premier rang en Chine. »

La grue tout-terrain de 1 600 tonnes de XCMG présente les caractéristiques suivantes :

Légère : la XCA1600, qui pèse 1600 tonnes, est la grue disposant de telles capacités de levage et aux fonctionnalités les plus robustes la plus légère au monde.

La plus complète : elle couvre toutes les modalités de construction d'éoliennes, avec une flèche principale comptant sept sections et atteignant 92,4 mètres. Avec sa flèche innovante et extensible de 27,5 à 51,5 mètres pour les éoliennes, elle peut aisément soulever 95 tonnes lorsqu'elle est déployée à 140 mètres de hauteur.

Contrôle intelligent : la XCA1600 peut définir le meilleur programme pour différentes tâches, afin de garantir un positionnement adéquat lors du levage d'objets pesant jusqu'à 100 tonnes.

Sun a déclaré : « L'objectif de XCMG est de créer des équipements éoliens 'de pointe et durables', mieux adaptés aux différentes conditions géologiques et météorologiques des différents projets et de proposer de nouvelles solutions contribuant au développement du secteur éolien. »

Au fil des ans, XCMG a investi de façon massive dans le secteur de l'énergie éolienne, ce qui a abouti au développement rapide d'installations éoliennes chinoises soutenues par des technologies de pointe, une fabrication avancée et une base de données industrielle exhaustive au profit de la R-D.

À propos de XCMG

XCMG est une société multinationale de fabrication d'engins de chantier forte d'une histoire de 76 années. Elle se classe aujourd'hui sixième à l'échelle mondiale dans le secteur des engins de construction. Les produits de la société sont exportés dans plus de 183 pays et régions du monde.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/884472/XCMG_XCA1600_Windfarm.jpg

