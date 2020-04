XCMG exporte du matériel spécial de prévention des épidémies au Moyen-Orient, pour aider les partenaires mondiaux à lutter contre le COVID-19

Alors que le monde continue à lutter contre le COVID-19, l'équipement spécial de prévention des épidémies est désormais très demandé. Pour promouvoir ces produits, XCMG a créé une section spéciale sur Machmall.com , qui a été lancée en 2018 comme plate-forme mondiale centralisée de marketing et de vente pour les engins de construction et les pièces détachées.

Une entreprise du Moyen-Orient avait urgemment besoin d'acheter des véhicules de dépoussiérage en plein milieu de l'épidémie de COVID-19 et elle a contacté XCMG sur Machmall.com. Elle a finalement choisi les produits XCMG pour leur excellente fonctionnalité, ainsi que pour le service après-vente, les délais de livraison et les prix qu'offre l'entreprise.

« L'économie mondiale est confrontée à une pression et à des défis sans précédent, auxquels s'ajoute désormais la lutte que nous menons contre le COVID-19. XCMG espère offrir son aide à ses partenaires mondiaux, en assumant la responsabilité de 'rendre le monde meilleur', et elle a conçu ces véhicules pour améliorer l'efficacité de la désinfection », a déclaré Wang Min, président de XCMG.

Parallèlement à cela, XCMG a expédié quatre millions de masques et 700 000 blouses chirurgicales achetés par Vale au Brésil le 4 avril. En travaillant nuit et jour, XCMG a dirigé des équipes chargées de se procurer du matériel médical et d'aider les partenaires à résoudre les problèmes de matières premières, de production et de logistique. XCMG a accompli cette tâche en deux semaines.

Wang Min a expliqué que lorsque la situation épidémique s'est aggravée en Chine, XCMG a acheté et a fait don plus de 5 millions RMB en fournitures, avec l'aide d'urgence de partenaires mondiaux. XCMG s'est engagée à intégrer les ressources mondiales pour aider un plus grand nombre de pays à lutter contre la pandémie.

À ce jour, XCMG a apporté de l'aide et du matériel médical à plus de 40 pays. Le 4 avril, XCMG a également fait don de plus de 100 000 masques et matériel de prévention contre les épidémies à 10 pays, dont les Philippines, les Émirats arabes unis et le Nigeria.

XCMG est un fabricant multinational de machinerie lourde, riche de 77 ans d'histoire. Il occupe actuellement la sixième place du classement mondial du secteur des engins de construction. L'entreprise exporte ses produits dans plus de 183 pays et régions du monde.

