XCMG exportiert Spezialausrüstung zur Epidemie-Prävention in den Mittleren Osten, um seine globalen Partner im Kampf gegen COVID-19 zu unterstützen

XUZHOU, China, 10. April 2020 /PRNewswire/ -- XCMG (SHE: 000425) hat am 30. März eine Bestellung multifunktionaler Fahrzeuge zur Staubniederhaltung in den Mittleren Osten geliefert. Mit diesem ersten Massenexport des Produkts feiert das Unternehmen einen neuen Meilenstein. Das Geschäft wurde über XCMGs Plattform Machmall.com abgeschlossen und markiert das erste Mal, dass chinesische Spezialausrüstung zur Epidemie-Prävention über eine internationale E-Commerce-Plattform exportiert wurde.