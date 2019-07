XCMG Global Operator Excellence Program bereitet Allroundtalente für die Baumaschinenindustrie vor

XUZHOU, China, 19. Juli 2019 /PRNewswire/ -- XCMG hat erfolgreich die 10. Bedienerschulung seines Global Operator Excellence Programms (das "Programm") durchgeführt. Der letzte Kurs fand in der professionellen und intelligenten Fertigungsbasis der Rammgeräte von XCMG statt. Insgesamt 25 Auszubildende aus 16 chinesischen Provinzen und 16 Auszubildende aus sieben Ländern nahmen in diesem Sommer am Programm teil, das von erfahrenen Experten und Instruktoren von XCMG geleitet wird.