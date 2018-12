XCMG impressiona o Panamá com máquinas avançadas e duráveis

Juan Carlos Varela, presidente do Panamá, foi informado sobre o layout internacional e as operações estratégicas da XCMG no mercado do Panamá e elogiou os produtos tecnologicamente avançados da XCMG e suas contribuições para projetos de construção de infraestrutura no país.

"Líder na indústria chinesa de maquinário de construção, a XCMG está comprometida a apoiar a construção de estradas de ferro, pontes, estradas e portos do Panamá ao lado de outras empresas chinesas, sob a orientação da Iniciativa 'Belt and Road'. Seguimos os mais rigorosos padrões de qualidade e estamos focados em resolver as necessidades de nossos clientes", disse Wang Min, presidente da XCMG.

A escavadeira XE215 da marca foi a estrela do show. O modelo simplificado adota o motor LSHT da XCMG e o novo sistema de controle que alcança a combinação dinâmica de desempenho do motor e da bomba principal, reduzindo o consumo de combustível em 7% e melhorando a eficiência em 10%.

Enquanto isso, a retroescavadeira XC870K também impressionou o público no Panamá com suas 38 tecnologias patenteadas - quatro delas para invenções. Este modelo combina escavação e carga, com uma grande demanda em projetos de construção de infraestrutura em todo o mundo, possuindo mais de 25% do mercado de exportação da China, ficando em primeiro lugar por vários anos consecutivos.

A XCMG entrou no mercado do Panamá em 2017 e conseguiu grandes avanços em 2018, com um aumento de 250% nas vendas no país. A XCMG ocupa hoje 50% do mercado de importação de máquinas de construção do país.

A XCMG está se desenvolvendo em um ritmo constante nas Américas. Na América do Norte, estabeleceu um centro de Pesquisa e Desenvolvimento e vários centros de peças de reposição para apoiar as operações locais. Recentemente, a XCMG exportou 40 dos seus mais novos carregadores XC948 para a região.

Sobre a XCMG

A XCMG é uma empresa multinacional de maquinário pesado com uma história de 74 anos. Atualmente, ocupa o sexto lugar na indústria mundial de máquinas de construção. A empresa exporta para mais de 177 países e regiões ao redor do mundo.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/795971/XCMG_Panama.jpg

