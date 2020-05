XCMG in die globalen Top 4 im KHL-Ranking Yellow Table 2020 aufgestiegen und weiterhin führender Hersteller von Originalteilen in China

XUZHOU, China, 19. Mai 2020 /PRNewswire/ -- Gemäß der von der britischen Verlagsgruppe KHL herausgegebene Yellow Table 2020-Liste ist XCMG (SHE: 000425) mit einem Umsatz von 11,162 Milliarden USD auf Platz 4 in der Rangliste der 50 weltbesten Hersteller für Bauausrüstung aufgestiegen. XCMG führte die Liste ein weiteres Mal als die am stärksten wachsende chinesische Produktionsfirma an.