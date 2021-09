XCMG informa receita de 53,2 bilhões de yuans no primeiro semestre de 2021, estabelecendo novos patamares em termos de receita, lucro líquido e fluxo de caixa

A receita operacional da empresa foi de 53,234 bilhões de yuans ( US$ 8,247 bilhões), um aumento de 51,8% em relação ao ano anterior, dos quais 4,854 bilhões de yuans ( US$ 752 milhões) foram de receita internacional, um crescimento anual de 68,5%.





É notável que a XCMG tenha alcançado um crescimento de alta qualidade no segundo trimestre de 2021, apesar das quedas nas vendas do setor e dos aumentos acentuados nos custos de matéria-prima, demonstrando forte rentabilidade e flexibilidade de desenvolvimento.

No primeiro semestre de 2021, a XCMG promoveu ativamente a listagem geral da XCMG Engineering Machinery Co., Ltd. e inspirou a equipe administrativa e os funcionários a lançar novos projetos com paixão.

Aumento da competitividade, todos os setores em atividade plena

A XCMG é a fabricante com a linha de produtos e layout mais abrangentes em todo o setor global de maquinários de construção. No primeiro semestre do ano, as vendas de oito dos principais produtos de equipamentos aumentaram 32,9% em relação ao ano anterior no mercado, ao passo que o crescimento de 43,3% que a XCMG alcançou é 10,4% maior do que a média do setor. O portfólio de produtos da XCMG agora está totalmente desenvolvido, apresentando vantagens competitivas ainda mais essenciais.

Aumento de 70% nas vendas no exterior reflete melhoria abrangente das capacidades de operação internacional

Analisando a composição da receita operacional, o faturamento das vendas domésticas da XCMG no primeiro semestre de 2021 aumentou 50,30% em relação ao ano anterior, enquanto o faturamento das vendas no exterior aumentou 68,50% em relação ao ano anterior, destacando o sucesso notável de sua principal estratégia internacional.

A XCMG Brasil ganhou o maior pedido da América do Sul pelos últimos dez anos, e a Schwing da Alemanha desempenhou um papel fundamental como plataforma internacional para coordenar os negócios internacionais da XCMG na Alemanha, nos Estados Unidos e na Índia.

No primeiro semestre do ano, a XCMG acelerou a construção de canais de mercado no exterior, lojas de serviços e sistema de garantia de peças de reposição, consolidando ainda mais sua arquitetura internacional de marketing e serviços. A empresa promoveu um "Programa global de parceria de negócios" e assinou com 25 novos distribuidores no exterior.

64,43% de aumento em P&D impulsiona a transformação digital completa da XCMG para a "Indústria 4.0"

No primeiro semestre de 2021, a XCMG investiu 2,218 bilhões de yuans (US$ 343,656 milhões) em despesas de P&D, um aumento de 64,43% em relação ao ano anterior e a proporção de investimentos em P&D corresponde a 4,17% da receita operacional.

A XCMG promoverá sua transformação digital com base no novo modelo de "Indústria 4.0", fortalecendo o layout e a construção da nova geração de tecnologias de informação, incluindo big data, inteligência artificial, 5G, internet industrial e gêmeos digitais, bem como acelerando a fabricação inteligente para alcançar a posição de liderança em todo o mundo.

Até o final de junho de 2021, a XCMG detém um total de 6.075 patentes válidas, incluindo 1.569 patentes para invenção e 99 patentes internacionais. No primeiro semestre de 2021, a XCMG formulou oito padrões nacionais e do setor. Cumulativamente, a XCMG tem cinco patentes internacionais e formulou 180 padrões nacionais e do setor.

