XCMG ist größter Outdoor-Aussteller auf der bauma China 2020

Die Weltleitmesse für Baumaschinen, Baustoffmaschinen, Bergbaumaschinen, Baufahrzeuge findet vom 24. bis 27. November im Shanghai New International Expo Center (SNIEC) statt. XCMG wird am Stand A.24-B.32 im Freien und am Stand W3.100-W3.811 im Innenbereich mit einer Gesamtausstellungsfläche von 8.878 Quadratmetern vertreten sein. XCMG wird außerdem auf http://live.global-ce.com/baumachina2020xcmg/ einen Livestream in englischer, russischer, arabischer, französischer und chinesischer Sprache übertragen.