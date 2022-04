XCMG Jahresbericht 2021: Hochqualitative Entwicklung führt zu Rekordwachstum bei Umsatz und Nettogewinn

Für das Jahr 2021 meldete XCMG Betriebseinnahmen in Höhe von 84,328 Mrd. CNY (13,2 Mrd. US$), was einem Wachstum von 14,01 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht, und einen der Muttergesellschaft zurechenbaren Nettogewinn von 5,615 Mrd. Yuan (879,1 Mio. US$), was einem Anstieg von 50,57 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Netto-Cashflow aus dem operativen Geschäft von XCMG erreichte 8,073 Milliarden Yuan (1,26 Milliarden US-Dollar) und damit einen Rekordwert von 189,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.