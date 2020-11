XCMG lança X-GSS na Bauma China 2020, e mostra como se tornar digital na fabricação de máquinas

O X-GSS é um produto digital crucial, já que a XCMG vai direto da fábrica para o mercado, após anos de P&D, fabricação e operação de serviço integrados. Ele faz uso total dos dados de produtos coletados por meio da IoT. Ele otimiza a apresentação com a tecnologia RA para oferecer aos clientes e ao pessoal de serviço uma experiência de serviço digital intuitiva e visual.

"O setor de máquinas de construção tem enfrentado novos desafios e oportunidades desde o início da era digital. Para melhor servir nossos clientes e abranger essas mudanças, a XCMG procurou desenvolver um "serviço digital" que oferecesse mais valor aos clientes globais", disse Wang Min, Presidente da XCMG.

O sistema integra dados de serviço de mercado de relatórios de manutenção, operação de equipamentos e substituição de peças sobressalentes para melhorar as capacidades de serviço operacional da empresa. Ao convergir com a IoT, o sistema também é capaz de monitorar e orientar o pessoal de serviço.

Com mais de 77 anos e mais de 30 em digitalização, a empresa obteve um grande avanço com o lançamento do X-GSS:

Promove a criação rápida, de alta qualidade e de alta eficiência de informações sobre serviços digitais e colaboração bilateral em P&D digital;

Promove o gerenciamento coordenado de informações de serviços digitais com base em todo o ciclo de vida do produto;

Auxilia na interação de serviço de peças de reposição e suporte de manutenção entre revendedores, clientes, serviço e pessoal técnico.

Com quase 150.000 produtos de maquinário, a XCMG atualmente apesenta produtos digitais relacionados, garantindo serviços de manutenção precisos e rápidos.

No dia de abertura da Bauma China 2020, a XCMG lançou a primeira cabine inteligente 5G para máquinas rodoviárias, que permite aos operadores obter informações em tempo real por meio de óculos de RV e demonstrou a operação remota de um rolo-compactador em Xuzhou, província de Jiangsu.

Como a primeira empresa do mundo a aplicar a tecnologia de construção de cluster sem condutor, a XCMG também lançou um rolo-compactador autônomo para melhorar a eficiência, custo, qualidade, segurança, operação e supervisão no setor.

Sobre a XCMG

A XCMG é uma empresa multinacional de fabricação de máquinas pesadas que atua no mercado há 77 anos. Atualmente, a empresa ocupa o quarto lugar no setor mundial de máquinas de construção e exporta para mais de 187 países ao redor do mundo.

