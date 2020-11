XCMG lance le X-GSS au bauma China 2020, montrant comment passer au numérique dans la fabrication de machinerie

Le X-GSS est un produit numérique essentiel; en lançant ce produit, XCMG fait le saut de l'usine au marché après avoir consacré plusieurs années à la recherche et au développement (R&D) intégré, à la fabrication et à la maintenance. Il utilise pleinement les données sur les produits recueillies par l'Internet des objets (IdO). Il optimise la présentation avec la technologie de réalité augmentée (RA) pour offrir aux clients et au personnel de maintenance une expérience numérique intuitive et visuelle.

« De nouvelles occasions et de nouveaux défis se sont présentés dans le secteur de la machinerie de construction depuis le début de l'ère numérique. Afin de mieux servir nos clients et d'accueillir ces changements, XCMG a cherché à créer un "service numérique" qui offre plus de valeur aux clients à l'échelle mondiale », a déclaré Wang Min, président de XCMG.

Le système intègre les données de maintenance du marché relatives aux rapports de maintenance, au fonctionnement de l'équipement et au remplacement des pièces de rechange afin d'améliorer les capacités de maintenance opérationnelles. Combiné avec l'IdO, le système est également en mesure de surveiller et de guider le personnel de maintenance.

Forte d'une histoire de plus de 77 ans et d'une expérience en numérisation de plus de 30 ans, l'entreprise a fait un réel pas en avant avec le lancement de X-GSS, qui offre les avantages suivants :

Génère des informations numériques sur la maintenance de grande qualité de manière très efficace, et favorise la collaboration bilatérale au chapitre de la R&D numérique;

Coordonne les informations numériques sur la maintenance sur la base du cycle de vie complet du produit;

Facilite l'interaction entre la maintenance des pièces de rechange et le soutien à la maintenance auprès des concessionnaires, des clients et du personnel technique et de maintenance.

Près de 150 000 produits de machinerie de XCMG sont actuellement équipés de produits numériques connexes, offrant ainsi des services de maintenance précis et rapides.

Le premier jour du salon bauma China 2020, XCMG a lancé la première cabine intelligente 5G pour la machinerie routière, qui permet aux opérateurs d'obtenir de l'information en temps réel grâce à des lunettes de réalité virtuelle. L'entreprise a également fait une démonstration d'un rouleau compresseur commandé à distance à Xuzhou, dans la province de Jiangsu.

En tant que première entreprise au monde à mettre en œuvre une technologie de construction en cluster sans conducteur, XCMG a également dévoilé un rouleau compresseur autonome qui améliore l'efficacité, les coûts, la qualité, la sécurité, les opérations et la supervision dans l'industrie.

À propos de XCMG

En activité depuis 77 ans, XCMG est une multinationale spécialisée dans la fabrication de machinerie lourde. Quatrième plus grand fabricant de machinerie de construction à l'échelle mondiale, elle exporte ses produits dans plus de 187 pays.

