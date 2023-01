XCMG Machinery annonce des opérations solides et une domination de l'industrie pour 2022

XCMG Machinery fait progresser l'objectif opérationnel, le développement de l'industrie et la synergie de gestion en plein essor en 2022

XUZHOU, Chine, 3 janvier 2023 /PRNewswire/ -- XCMG machinery (SHE:000425) a fait état de solides réalisations en matière de fonctionnement et de développement de l'industrie en 2022, allant à l'encontre des tendances du marché pour atteindre un revenu de plus de 100 milliards de yuans (14,36 milliards de dollars) pendant trois années consécutives.

XCMG est le premier fabricant de machines de construction en Chine et le troisième au niveau mondial. Malgré la tendance à la baisse du marché des machines, sa part de marché globale sur les 12 catégories a augmenté de 3,04 %, et dans l'industrie des poids lourds, elle a obtenu la huitième place. En outre, les ventes de camions lourds à énergie nouvelle ont augmenté de 343 % d'une année sur l'autre, soit la deuxième plus forte croissance du secteur.

De janvier à novembre, son chiffre d'affaires sur le marché international a augmenté de 70 % en glissement annuel, ce qui lui permet de se classer au premier rang du secteur chinois des engins de construction en matuère de recettes d'exploitation, de bénéfice net et de rendement des capitaux propres.

En 2022, XCMG a non seulement consolidé sa domination en matière de R&D et de fabrication de machines de construction, mais a également réalisé des percées dans les industries émergentes, car elle accélère sa transformation intelligente.

Les cinq secteurs fondamentaux de XCMG, à savoir les engins de levage, de béton, de route, de terrassement et de pilotis, restent dominants. Le chiffre d'affaires de ses 10 nouveaux secteurs industriels stratégiques, dont l'exploitation minière, l'agriculture et les engins de travail aérien, a augmenté de 30 % en glissement annuel.

Le secteur des véhicules commerciaux de XCMG a connu une croissance en 2022. De janvier à novembre, le chiffre d'affaires des véhicules à énergie nouvelle a augmenté de 308 % en glissement annuel et représente plus de 30 % du total. De janvier à novembre, les ventes de camions à benne large non routiers ont augmenté de 37,4 % en glissement annuel et représentent désormais 21,29 % des parts de marché. XCMG a également établi un système de cadre industriel initial pour le développement de produits de camions légers et a lancé la série Hanchi.

En se concentrant sur le contrôle autonome, la sécurité et la stabilité, XCMG a réalisé des percées majeures au niveau des composants de base, et son projet de cellule de batterie en coentreprise est en cours.

XCMG a investi dans 21 projets industriels, dont des bases de fabrication intelligentes pour les équipements de fondations, de ports et de machines de levage.

De plus, avec un engagement fort envers la philosophie « Help with Love », XCMG a activement mené à bien des projets de responsabilité sociale dans le monde entier tout en formant un grand nombre de techniciens locaux et d'ouvriers qualifiés dans le secteur grâce à une production et une exploitation localisées dans des pays comme le Brésil, l'Inde et l'Allemagne. Ses projets internationaux de bien-être public, tels que le projet de caves à eau en Afrique et le concours X-Creators Challenge, ont aidé de nombreuses personnes et communautés.

