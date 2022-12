XUZHOU, China, 30 de dezembro de 2022 /PRNewswire/ -- A XCMG Machinery (SHE:000425; "XCMG") entregou a segunda unidade do XGT15000-600S, o maior guindaste de torre do mundo, desenvolvido em conjunto pela XCMG e a China Railway Major Bridge Engineering Co., Ltd. (MBEC), em 8 de dezembro, a partir de sua base de fabricação inteligente de Xuzhou, na China. Ele será usado no projeto de construção da ponte do rio Changtai Yangtze, a maior ponte atirantada do tipo diamante do mundo.

XCMG Machinery entrega a segunda unidade do XGT15000-600S, o maior guindaste de torre do mundo, para atender a um projeto de construção de uma ponte em larga escala (PRNewsfoto/XCMG Machinery)

O XGT15000-600S é um guindaste de torre super grande projetado e personalizado para acomodar projetos de construção de pontes em larga escala. A primeira unidade, que saiu oficialmente da linha de montagem em junho, foi destinada ao projeto de ponte ferroviária Chao-Ma da ponte Ma'anshan sobre o rio Yangtze (que inclui ferrovia e rodovia). A segunda unidade, agora a ser entregue à ponte do rio Changtai Yangtze, completará uma série de tarefas de içamento e instalação de torres de aço, incluindo a elevação do peso máximo de 300 toneladas a mais de 300 metros de altura.

Como um grande avanço no desenvolvimento de equipamentos de construção de pontes e um marco importante para o setor de guindastes de torre, o XGT15000-600S não só demonstrou a força líder do setor da XCMG na fabricação inteligente e a influência da marca, mas também estabeleceu um novo ponto de referência da cooperação industrial para projetos de superengenharia.

"Os guindastes de torre da XCMG conquistaram os principais gargalos técnicos do mundo e agora estamos oferecendo guindastes de torre de mais de mil toneladas em lotes que são amplamente adotados nas construções de pontes, centrais elétricas, estádios e edifícios de altura elevada", declarou Yuan Shaozhen, gerente geral de guindastes de torre da XCMG.

Desenvolvido sobre a plataforma tecnológica de guindastes de torre de série S da XCMG, o XGT15000-600S tem um momento de elevação nominal de 15.000 tm, um peso máximo de elevação de 600 toneladas e altura máxima de elevação de mais de 400 metros. O super guindaste de torre conta com mais de 60 avanços tecnológicos importantes, foi pioneiro mundial em dez categorias e estabeleceu dez recordes mundiais.

O guindaste de torre adota o design combinado de uma torre de cabeça plana, uma torre auxiliar de lança e um elevador tripulado, além de contar com as principais vantagens de um nível de segurança alto, tecnologia inteligente, funcionalidade forte, alta qualidade e módulos precisos para oferecer um desempenho excelente. Também alcança o nível 12 de resistência a tufões no estado não operacional.

"A XCMG continuará promovendo P&D independentes e abordando as tecnologias fundamentais para oferecer mais produtos pioneiros de guindastes de torre de super escala que atendam à crescente demanda de projetos de construção em larga escala", disse Mi Chenghong, assistente do gerente geral de guindastes de torre da XCMG.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1975757/XCMG_Machinery_Sends_Second_Unit_XGT15000_600S_World_s_Largest_Tower_Crane.jpg

FONTE XCMG Machinery

SOURCE XCMG Machinery