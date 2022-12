XCMG Machinery envoie la deuxième unité de la XGT15000-600S, la plus grande grue à tour du monde, pour servir un projet de construction de pont à grande échelle

XUZHOU, Chine, 31 décembre 2022 /PRNewswire/ -- XCMG Machinery (SHE:000425 ; « XCMG ») a expédié la deuxième unité de la XGT15000-600S, la plus grande grue à tour du monde développée conjointement par XCMG et China Railway Major Bridge Engineering Co., Ltd. (MBEC), le 8 décembre, depuis sa base de fabrication intelligente de Xuzhou, en Chine. Elle servira au projet de construction du pont du fleuve Yangtze de Changtai, le plus grand pont à haubans de type diamant au monde.

La XGT15000-600S est une grue à tour de très grande taille conçue et adaptée aux méga-projets de construction de ponts. La première unité, qui est sortie officiellement de la chaîne de montage en juin, a été déployée pour le projet de pont ferroviaire Chao-Ma du pont du fleuve Yangtze de Ma'anshan (comprenant le chemin de fer et l'autoroute). La deuxième unité, en cours de livraison au pont du fleuve Yangtze de Changtai, accomplira une série de tâches de levage et d'installation de tours en acier, notamment le levage d'un poids maximal de 300 tonnes à une hauteur de plus de 300 mètres.

En tant que percée majeure dans le développement des équipements de construction de ponts et étape clé pour le secteur de l'industrie des grues à tour, la XGT15000-600S a non seulement démontré la force de XCMG en matière de fabrication intelligente et l'influence de la marque, mais a également établi une nouvelle référence de coopération industrielle pour les projets de super ingénierie.

« Les grues à tour de XCMG ont conquis les principaux goulets d'étranglement techniques du monde, et nous livrons maintenant des grues à tour de plus de 1 000 tonnes-mètres par lots qui sont largement adoptées dans la construction de ponts, de centrales électriques, de stades et de bâtiments de très grande taille », a déclaré Yuan Shaozhen, directeur général de XCMG's Tower Crane.

Développée sur la plateforme technologique des grues à tour de la série S de XCMG, la XGT15000-600S a un moment de levage nominal de 15 000 tm, un poids de levage maximal de 600 tonnes et une hauteur de levage maximale de plus de 400 mètres. Cette super grue à tour a réalisé plus de 60 percées technologiques fondamentales, 10 premières mondiales et 10 records mondiaux.

Cette grue à tour adopte la conception combinée d'une tour principale à tête plate, d'une tour auxiliaire à flèche et d'un ascenseur piloté. Elle présente les avantages essentiels d'un niveau de sécurité élevé, d'une technologie intelligente, d'une forte fonctionnalité, d'une haute qualité et de modules précis pour offrir d'excellentes performances. Elle atteint également le niveau 12 de résistance aux typhons à l'état non-opérationnel.

« XCMG continuera à promouvoir la recherche et le développement indépendants et à s'attaquer aux technologies de base afin d'offrir des grues à tour plus innovantes qui répondent à la demande croissante des projets de construction à grande échelle », a déclaré Mi Chenghong, assistant du directeur général de XCMG's Tower Crane.

