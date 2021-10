XCMG Machinery firma un memorando de entendimiento con Vale para acelerar las prácticas de minería ecológica

"Esto está en línea con el objetivo de Vale de reducir en un 33 % sus emisiones de carbono de alcance 1 y 2 en 2030 y lograr cero emisiones netas en 2050, lo que fortalece nuestra ambición de ser líderes en la minería baja en carbono", expresó Alexandre Pereira, vicepresidente ejecutivo para Soluciones Comerciales Globales de Vale, mientras felicitaba esta iniciativa. "Vale también considera esta alianza con XCMG Machinery como otro paso importante en la profundización de su asociación con China a largo plazo y beneficiosa para ambas partes, que data de 1973, cuando Vale realizó su primer envío de mineral de hierro a dicho país".

El memorando de entendimiento fue firmado por el Sr. Sam Shang, subgerente general de XCMG Import and Export Co., Ltd, y el Sr. Antonio Cardoso, jefe de Adquisiciones China de Vale, durante las celebraciones del aniversario n.° 25 de la relación de hermandad entre el estado brasileño de Minas Gerais y la provincia china de Jiangsu.

Después de firmar este memorando, XCMG formará un equipo especial para una cooperación y comunicación más profundas con Vale, a fin de colaborar en la promoción de la protección ambiental global e impulsar el desarrollo económico ecológico y sostenible.

Acerca de XCMG

XCMG es una empresa multinacional de fabricación de maquinaria pesada con 78 años de trayectoria. Actualmente ocupa el tercer lugar en la industria de maquinaria de construcción a nivel global.

