XCMG passe en tête du classement ICM20 des plus grands fabricants de grues au monde

« L'innovation technologique a toujours été une priorité pour XCMG. Nous comptons désormais cinq grands centres de recherche et de développement dans le monde entier, un centre de technologie de premier rang sur le plan national et nous disposons du seul laboratoire clé national spécialisé dans la fabrication de machines d'ingénierie intelligentes haut de gamme. Nous exploitons également un centre national de conception industrielle. Aujourd'hui, grâce aux efforts inlassables de plus de 4 000 scientifiques et ingénieurs de XCMG, nous sommes le chef de file de l'industrie en matière de développement d'innovations technologiques. Étape après étape, nous rattrapons et dépassons nos concurrents », a expliqué Wang Min, président du conseil et président de XCMG.

XCMG est à la tête du développement durable du secteur chinois des machines de construction

Pour bâtir une meilleure collectivité partageant un avenir commun pour le monde entier, la société de machines de levage XCMG a publié une déclaration concernant le pic de carbone et la carboneutralité dans le secteur des machines de levage. Dans sa déclaration, XCMG promet solennellement de « poursuivre activement la vision du développement écologique et d'assumer la responsabilité de bâtir une civilisation écologique, en prenant l'initiative dans l'industrie pour atteindre les objectifs liés à l'atteinte du pic de carbone et de la carboneutralité, et en étant un chef de file en matière de développement durable, écologique, à faibles émissions de carbone et de haute qualité de l'industrie ».

Pour réaliser cette promesse, XCMG a fixé six objectifs dans la déclaration, notamment promouvoir vigoureusement une structure énergétique propre et à faibles émissions de carbone, prospérer pour bâtir une entreprise de fabrication avant-gardiste sur le plan de l'écologique et de l'intelligence, accélérer l'application de technologies écoénergétiques et à faibles émissions de carbone et la distribution de nouveaux produits énergétiques, soutenir la production d'énergie propre en Chine, promouvoir l'utilisation de produits remis à neuf et insuffler une volonté de réduction des émissions de carbone.

L'engagement de XCMG survient au moment où l'industrie chinoise des machines de construction commence à se tailler une place sur la scène internationale.

Selon Su Zimeng, président de la China Construction Machinery Association (CCMA), la Chine compte près de 50 000 entreprises de machines de levage privées; dans cette liste figurent 50 entreprises principales dont les actifs s'élèvent à près de 1,57 milliard de dollars américains. Non seulement ces entreprises ont contribué à bâtir une Chine magnifique, mais elles comptent aussi parmi les forces les plus dynamiques dans le domaine des travaux de génie à l'échelle mondiale.

« La Chine dispose d'un énorme potentiel de développement économique avec la construction d'infrastructures à grande échelle. Son double objectif en matière d'émissions de carbone témoigne du sens des responsabilités d'un grand pays. Les industries chinoises affichent deux tendances en matière de développement écologiques : la réduction d'émissions de carbone et la mise à niveau industrielle, ce qui nous donne également assez d'espace pour poursuivre notre développement », a déclaré Su Zimeng.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1694658/XCMG_Takes_Top_Place_ICM20_Ranking_World_s_Largest_Crane_Manufacturers.jpg

Related Links

www.xcmg.com



SOURCE XCMG