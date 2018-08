XCMG personaliza carregadeiras ZL50G resistentes à corrosão para a maior salina da América do Sul

"A entrega destas carregadeiras demonstra para a salina Salinor a capacidade da XCMG de fabricar equipamentos pesados para trabalho específico de classe superior que podem funcionar em qualquer ambiente e atendem e excedem as expectativas do cliente", disse Jiansen Liu, presidente adjunto da XCMG e gerente geral da XCMG Import and Export Co. "Este trabalho exige que todos os veículos sejam resistentes à corrosão, e eles têm um desempenho extraordinário para o cliente; mesmo depois de anos de operação, eles ainda brilharão como novos. Com a tecnologia versátil resistente à corrosão e soluções completas para todo o ciclo de trabalho, as carregadeiras 'avançadas e duráveis' da XCMG estão acrescentando valor aos clientes a um custo razoável, e estão se tornando conhecidas por mais empresas do mercado brasileiro".

O ambiente operacional na salina Salinor é especial; todos os equipamentos devem ser resistentes à corrosão, porque as peças expostas ao ar entram em contato com o sal bruto, um material corrosivo altamente concentrado. A corrosão pode acelerar o processo de oxidação do metal e as peças típicas dos equipamentos se deterioram.

Desde que recebemos a primeira encomenda da salina Salinor de carregadeiras ZL50G, a equipe de engenheiros da XCMG desenvolveu uma solução anticorrosiva personalizada baseadas em anos de experiência e pesquisas dos operadores de grandes salinas da China. A solução inclui a aplicação por spray otimizada e reforçada de uma camada de mais de 200 micrômetros de espessura nas superfícies dos equipamentos, pá, braço e cabine, bem como a colocação de uma luva de proteção de nylon especial nas tubulações externas expostas.

Após a primeira fase de processamento em uma salina, o sal ainda contém uma grande quantidade de umidade, assim é mais pesado que um minério de mesmo volume, mas as carregadeiras da XCMG podem coletar com a pá uma tonelada a mais do que outros equipamentos de mesma tonelagem. Esta capacidade de carga e sua eficiência energia correspondente são elogiada pelos operadores locais.

Para atender às necessidades dos clientes locais, a XCMG montou um sólido plano de serviço com as revendedoras locais e transferiu um estoque das principais peças para perto da salina a fim de garantir conserto imediato.

