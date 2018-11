XCMG präsentiert Blockbuster-Aufgebot an neuen Produkten und Initiativen auf bauma China 2018

„Die Allianz, die darauf abzielt, die Zusammenarbeit in Forschung und Entwicklung zu fördern und technische Probleme zu lösen, die während des Entwicklungsprozesses von Baumaschinen und Kernkomponenten auftreten, ist unsere Antwort auf Chinas Aufruf, Fertigungsindustrie-Cluster von Weltrang zu schaffen. Sie erneuert zugleich das Versprechen an die Baumaschinenindustrie, dass XCMG bei der Förderung von Innovation und technologischer Entwicklung weiterhin an vorderster Front stehen wird", sagte Wang Min, Chairman von XCMG.