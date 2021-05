XCMG publica relatório de rendimentos do primeiro trimestre de 2021 com crescimento recorde para o trimestre

O relatório mostra que a XCMG Construction Machinery aumentou significativamente o investimento em P&D somando US$ 112,73 milhões, um aumento anual de 44,63%. Tomando como exemplo a fabricação inteligente (IM), a XCMG definiu várias linhas de produção inteligentes, incluindo a primeira linha de produção inteligente do mundo para guindastes turntables e estabeleceu a primeira fábrica de cadeia de valor completa em todo o setor de maquinários de construção que, de forma independente, entrou em rede 5G com capacidade de computação de borda multiacesso para apoiar P& D, produção e muito mais.

Com recursos de inovação tecnológica líderes do setor, conjuntos abrangentes de soluções integradas e sólida capacidade de desenvolvimento internacional, a XCMG Construction Machinery está fazendo progressos constantes em vários indicadores operacionais.

As conquistas marcantes da XCMG ao longo do primeiro trimestre incluem:

Entrega de mais de 400 unidades de equipamentos de maquinário de construção para os países da Nova Rota da Seda (BRI - Belt and Road Initiative);

(BRI - Belt and Road Initiative); O maior guindaste sobre esteiras do mundo, o modelo XGC88000, mais uma vez estabeleceu um novo recorde de içamento após instalar com sucesso um equipamento de torre de 2.600 toneladas no canteiro de obras do projeto da refinaria de Shenghong;

Entrega de motoniveladoras GR2605 personalizadas para a Rio Tinto;

A plataforma de internet industrial "Hanyun" foi nomeada nos três principais projetos de infraestrutura da internet industrial;

Lançamento de um importante produto digital, o XCMG-Global Service System (X-GSS).

O rápido desenvolvimento dos negócios da XCMG no primeiro trimestre de 2021 baseou-se nas fundações excepcionais de 2020, especialmente a resposta rápida e eficaz à pandemia da COVID-19 e os esforços de desenvolvimento de mercado. De acordo com o relatório anual da XCMG Construction Machinery de 2020, sua receita no ano passado foi de US$ 11,49 bilhões, com as vendas de produtos para içamento, empilhamento, raspagem e peças de reposição de engenharia, alcançando receitas de US$ 4,11 bilhões, US$ 1,14 bilhão, US$ 1,03 bilhão e US$ 2,74 bilhões, respectivamente, e aumento anual de 27,15%, 24,05%, 4,70% e 34,68%.

Enquanto isso, a escala de renda do setor principal da empresa atingiu um novo recorde. A receita de guindastes sobre rodas ultrapassou US$ 3,11 bilhões, a receita dos componentes principais ultrapassou US$ 1,55 bilhão e a receita de máquinas de base ficou acima de US$ 1,24 bilhão. Os rendimentos das máquinas de guindastes de carga, esteiras e estrada, ultrapassaram US$ 77,63 milhões.

Para impulsionar ainda mais a competitividade geral da empresa, a XCMG Construction Machinery reiniciou o trading em 21 de abril e divulgou seu plano de listagem geral, combinando máquinas de mineração (a maior participação de mercado doméstico entre as marcas domésticas), escavadeiras e guindastes de torre (segunda maior participação no mercado interno) e maquinário de concreto (terceira maior participação no mercado interno) em empresas listadas como um todo para otimizar a estrutura e o layout da XCMG. Com esta fusão, a XCMG alcançará a integração total de recursos e realizará plenamente as sinergias de negócios.

"Com os efeitos sobrepostos e o impulso do mercado de capitais, espera-se que o valor geral da XCMG melhore rapidamente, e que a rentabilidade da empresa seja liberada ainda mais no futuro, bem como melhorias contínuas às nossas capacidades abrangentes de serviço", disse Wang Min, presidente e CEO da XCMG.

Após a fusão, a XCMG ampliará seus principais pontos fortes competitivos e a influência do setor por meio da integração profunda de ativos, pessoal, marca e gestão, trazendo alta flexibilidade de desempenho e elasticidade às marcas.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1514801/XCMG.jpg

FONTE XCMG

Related Links

www.xcmg.com



SOURCE XCMG