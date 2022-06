XCMG rangiert das zweite Jahr in Folge unter den ersten drei in der Yellow Table der KHL Group

XCMG hat auch bei anderen globalen Leistungsindikatoren gut abgeschnitten: Mobilkräne und Horizontalbohrgeräte belegten den ersten Platz, Turmdrehkräne den zweiten, Autokräne und Straßenbaumaschinen zum ersten Mal den dritten, Ausrüstungen für den Tagebau den fünften und komplette Sätze von Ramm- und Betonmaschinen den ersten Platz. XCMG steht mit seinen Baggern an zweiter Stelle in China und an sechster Stelle in der Welt und hat bei Produktion und Verkauf die Marke von 200.000 Einheiten überschritten.