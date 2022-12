XCMG renforce son réseau de distribution mondial grâce à un nouvel accord avec la Hongrie

XUZHOU, Chine, 23 décembre 2022 /PRNewswire/ -- XCMG (SHE: 000425), l'un des plus grands fabricants de machines de construction au monde, a étendu son réseau de distribution mondial en signant un accord avec PJ Machine Trade Hungary pour fournir à ses clients locaux des services de vente d'équipements, de location et de services après-vente, y compris des équipements de terrassement, des équipements de fondation, des équipements miniers et d'autres équipements de construction.

XCMG Boosts Global Distribution Network with New Hungary Deal.

Cet accord de coopération aidera spécifiquement XCMG à étendre de manière significative son réseau de distribution européen tout en accélérant sa pénétration des marchés en Hongrie et dans les pays voisins.

« Je voudrais adresser mes félicitations à PJ pour être devenu le distributeur de XCMG en Hongrie », a déclaré Liu Jiansen, vice-président de XCMG Machinery et directeur général de XCMG Import & Export. « La Hongrie sert de plaque tournante clé pour la stratégie européenne et cette coopération entre les deux parties verra XCMG tirer parti du solide réseau de PJ comme moyen de promouvoir continuellement le concept de développement vert et innovant de l'entreprise ; nous espérons que les deux parties travailleront ensemble à la création de résultats solides. »

PJ Machine Trade Ltd, une coentreprise, est spécialisée dans la vente de produits XCMG en Hongrie. Dans les dix jours qui se sont écoulés depuis que les deux parties ont signé l'accord, XCMG a obtenu des commandes pour 23 machines.

Le gouvernement hongrois a suivi une politique récente de développement vigoureux du secteur de la construction du pays, avec des résultats solides jusqu'à présent. Outre la vente d'équipements, la Hongrie connaît également une forte demande d'équipements de location, un domaine d'intérêt pour XCMG et PJK Machine Trade. Les opérations de vente et de location exigent toutes deux de solides capacités de financement. La Banque centrale hongroise aidera PJK Machine Trade à préparer la création d'une société de crédit-bail spécifiquement destinée à la vente et au financement des équipements XCMG. À l'avenir, l'activité de vente s'étendra à sept pays autour de la Hongrie, de sorte que la couverture des concessionnaires XCMG s'assure une couverture solide dans toute l'Europe centrale et orientale.

« PJ est honoré d'être le distributeur hongrois de XCMG après la signature du contrat en marge de l'événement Bauma 2022 qui vient de se terminer à Munich, en Allemagne », a déclaré le directeur général de PJ Machine Trade, Potik László. « Tirant parti de l'influence de la marque mondiale XCMG, PJ Machine Trade a obtenu plus de 30 commandes d'équipements lors du salon. Avec la reprise de l'économie mondiale et le développement du secteur de la construction en Hongrie, nous allons utiliser pleinement notre influence et améliorer progressivement notre réseau de canaux. »

Site Internet : http://en.xcmg.com/en-ap/

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1973692/image1.jpg

SOURCE XCMG