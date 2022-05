XCMG repousse les limites de la technologie de construction routière autonome et transforme l'avenir du développement des infrastructures

Plus récemment, l'équipe de recherche et développement a mené des essais sur site pendant trois mois consécutifs. L'équipe a développé une technologie d'alignement de haute précision pour le système de navigation inertielle à sangle d'un rouleau de construction autonome, améliorant la précision de contrôle de 20 cm à 5 cm. Dans le désert de Karamay au Xinjiang, l'équipe a travaillé dans des conditions météorologiques difficiles, mais après des centaines de jours de collecte de données et de tests l'équipe a réussi à résoudre des problèmes d'engorgement à l'échelle de l'industrie, tels que l'interaction des agglomérats en milieu complexe et la compression de bordures, augmentant ainsi l'efficacité de compression de 20 %.

Ces efforts par l'équipe interne de recherche et développement se traduisent par des améliorations et évolutions des technologies de construction routière autonome de XCMG. À ce jour, l'équipement de construction deuxième génération de la société a participé à 15 projets de construction d'autoroutes dans 12 provinces de la Chine, comme l'autoroute Pan-Lian, l'autoroute Jingxiong, la reconstruction et l'expansion de l'autoroute Beijing-Taipei, de la section S420 Jinhu, de l'autoroute du désert S21 du Xinjiang et les projets de maintenance de l'autoroute Shanghai-Nanjing .

La construction totale de 500 km est la plus élevée de l'industrie, et le temps annuel moyen de recherche approfondie menée par les techniciens est de 170 jours. Des indicateurs clés, tels que la précision du positionnement et de l'acquisition des véhicules, la précision de la trajectoire et du contrôle, et la sensibilité des radars d'évitement d'obstacles, ont déjà été reconnus par les autorités nationales pour une évaluation technique. Le système autonome intégral du site d'essai XCMG bénéficie en outre d'un temps d'essai sans défaillance de 3 000 heures.

Les données de projets clés tels que l'autoroute Jingxiong, l'autoroute Panda , et l'autoroute Xinliunan ont révélé que pour chaque kilomètre de construction de fondation, les rouleaux de construction autonomes n'ont utilisé que 85 % du temps de travail et 80 % de la voie de circulation par rapport aux rouleaux de construction traditionnels. Les rouleaux de construction autonomes ont permis la réduction de la consommation de carburant de 15 %, améliorant ainsi l'efficacité de 20 %.

« Nos efforts technologiques de construction routière autonome sont axés sur trois points majeurs : l'efficacité, la qualité et le coût. Tout comme une ligne de production automatisée de l'industrie manufacturière, la technologie de construction automatisée peut permettre d'améliorer la normalisation et d'obtenir des solutions de construction de haute qualité et à haut rendement », affirme Cui Jisheng, directeur général de la division Construction routière de XCMG.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1808381/XCMG_Unmanned_Driving_Road_Machines_Work_Construction_Site__Xinjiang_s_desert.jpg

