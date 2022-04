XCMG s'engage à accroître le développement des énergies écologiques pour la Journée de la Terre 2022

La marque Verdant Mountain Action a été développée pour servir de base aux derniers chargeurs d'énergie de gamme complète de XCMG, y compris les modèles de charge, d'alimentation externe, d'échange d'énergie et intelligents, ainsi que les chargeurs multiples de GNL, qui répondront tous aux exigences opérationnelles de divers scénarios d'application tels que l'acier, le charbon, les ports et les mines et permettront aux clients de réduire leurs émissions et d'obtenir des rendements à forte valeur ajoutée.

En tant que l'un des pionniers de la fabrication de camions lourds à énergie en Chine, XCMG a lancé plusieurs projets pilotes de camions lourds à échange d'énergie avec des performances de vente supérieures dans l'industrie. XCMG Automotive accélère le développement de composants de base pour les nouvelles énergies et de technologies connexes afin de créer des avantages concurrentiels encore plus importants dans le secteur des nouvelles énergies.

Les poids lourds à énergie nouvelle de XCMG, y compris les produits électriques purs, les produits hybrides et les produits à pile à hydrogène, mènent la charge. En mars, 266 poids lourds à énergie nouvelle ont été enregistrés, avec un total de 882 poids lourds vendus au cours du premier trimestre. XCMG est en tête du secteur pour les ventes du premier trimestre avec une part de marché de 18,65 %, les tracteurs à moteur à énergie nouvelle se classant également en tête. À l'heure actuelle, XCMG a plus de 2 000 commandes contractuelles pour les camions à énergie nouvelle, l'objectif annuel devant dépasser les 5 000.

En mars, XCMG a également signé des accords de coentreprise avec SPIC, Enneagon Energy et Lance Shield Machinery pour entrer dans les secteurs de la production d'équipements d'échange d'énergie et de la construction de stations, un événement marquant alors que XCMG investit dans la construction d'installations de soutien de la chaîne industrielle des nouvelles énergies.

Le récent accord de coopération stratégique en matière d'énergie conclu par XCMG avec GCL, un groupe leader dans le domaine du stockage de l'énergie éolienne et de l'hydrogène et de l'intégration de la source, du réseau, de la charge et du stockage, permettra de tirer parti des avantages des deux sociétés en matière de technologie, de marché et de ressources pour mener à bien une coopération étendue dans les domaines de la recherche et du développement de produits pour poids lourds d'échange d'énergie et de la construction de stations d'échange d'énergie.

« Le développement de la recharge et de l'échange d'énergie est essentiel pour XCMG afin d'aborder la nouvelle stratégie technologique et d'étendre le nouvel écosystème industriel. XCMG mettra en œuvre une série de projets afin d'établir un cluster industriel de véhicules à énergie nouvelle influent au niveau national, qui sera guidé par l'innovation et les avantages concurrentiels fondamentaux », a déclaré Wang.

